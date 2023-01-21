Рейтинг@Mail.ru
Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/drony-1846450431.html
Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников
Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2023
Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников
Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых Россией беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране, сообщают... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:18
2023-01-21T14:07
в мире
россия
иран
украина
специальная военная операция на украине
генеральная прокуратура украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480772_0:42:957:580_1920x0_80_0_0_3f272d410ef69eb5ac7a8ff78cf15141.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых Россией беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудника офиса генпрокурора Ивана Чижевского. "Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым", — цитирует его канал "Суспильне". По словам прокурора, требуется широкомасштабная экспертиза с участием специалистов различного профиля. Чижевский рассказал, что следователи пытаются установить, почему российские и иранские беспилотники похожи, и выяснить место их производства. Но эта работа затрудняется из-за повреждений маркировки на деталях аппаратов, а сами следователи считают сохранившиеся обозначения недостоверными. Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. В Кремле также заявляли, что не располагают данными об иранском вооружении, — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями.
https://ria.ru/20230120/mir-1846387662.html
https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480772_0:0:895:671_1920x0_80_0_0_208a174559a8d979268342d19adf7854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, украина, генеральная прокуратура украины
В мире, Россия, Иран, Украина, Специальная военная операция на Украине, Генеральная прокуратура Украины
13:18 21.01.2023 (обновлено: 14:07 21.01.2023)
 
Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников

Чижевский: ГП Украины не может доказать иранское происхождение российских дронов

© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Минобороны России
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых Россией беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудника офиса генпрокурора Ивана Чижевского.
"Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым", — цитирует его канал "Суспильне".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 20:33Специальная военная операция на Украине
В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине
По словам прокурора, требуется широкомасштабная экспертиза с участием специалистов различного профиля. Чижевский рассказал, что следователи пытаются установить, почему российские и иранские беспилотники похожи, и выяснить место их производства. Но эта работа затрудняется из-за повреждений маркировки на деталях аппаратов, а сами следователи считают сохранившиеся обозначения недостоверными.
Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. В Кремле также заявляли, что не располагают данными об иранском вооружении, — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 16:20
Путин и Раиси обсудили двусторонние отношения России и Ирана
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИранУкраинаГенеральная прокуратура Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала