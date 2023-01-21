13:18 21.01.2023 (обновлено: 14:07 21.01.2023)
Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников
Чижевский: ГП Украины не может доказать иранское происхождение российских дронов
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в рамках конкурса Армейских международных игр . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых Россией беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудника офиса генпрокурора Ивана Чижевского.
"Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым", — цитирует его канал "Суспильне".
По словам прокурора, требуется широкомасштабная экспертиза с участием специалистов различного профиля. Чижевский рассказал, что следователи пытаются установить, почему российские и иранские беспилотники похожи, и выяснить место их производства. Но эта работа затрудняется из-за повреждений маркировки на деталях аппаратов, а сами следователи считают сохранившиеся обозначения недостоверными.
Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. В Кремле также заявляли, что не располагают данными об иранском вооружении, — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями.
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