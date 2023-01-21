https://ria.ru/20230121/drony-1846450431.html

Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников

Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2023

Украина не может доказать иранское происхождение российских беспилотников

Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых Россией беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране, сообщают... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:18

2023-01-21T13:18

2023-01-21T14:07

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых Россией беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сотрудника офиса генпрокурора Ивана Чижевского. "Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым", — цитирует его канал "Суспильне". По словам прокурора, требуется широкомасштабная экспертиза с участием специалистов различного профиля. Чижевский рассказал, что следователи пытаются установить, почему российские и иранские беспилотники похожи, и выяснить место их производства. Но эта работа затрудняется из-за повреждений маркировки на деталях аппаратов, а сами следователи считают сохранившиеся обозначения недостоверными. Москва и Тегеран не раз опровергали обвинения Запада, который утверждает, что Иран поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, все эти заявления так и остаются бездоказательными. В Кремле также заявляли, что не располагают данными об иранском вооружении, — по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями.

https://ria.ru/20230120/mir-1846387662.html

https://ria.ru/20230119/putin-1846013995.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, украина, генеральная прокуратура украины