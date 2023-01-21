Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/draka-1846501004.html
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов - РИА Новости, 21.01.2023
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов
Массовая драка студентов произошла в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:31
2023-01-21T19:31
происшествия
екатеринбург
уральский федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98608/59/986085940_0:300:4288:2712_1920x0_80_0_0_90ac57f2379e9276d92822839a9d77ae.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Массовая драка студентов произошла в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД в субботу. По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 Екатеринбурга от сотрудников частного охранного предприятия ночью в субботу. По информации местных СМИ, словесную перепалку начали иностранные студенты, а когда ссора переросла в драку, присоединились их приятели, которые впоследствии стали стучаться в комнаты к другим учащимся, не причастным к потасовке. Количество участников конфликта в полиции не уточнили. По сведениям из социальных сетей, дело дошло до огнетушителей, которые распылили в коридорах общежития, электрошокеров и поножовщины. "В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Информация из соцсетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения", - сказали в УМВД. В пресс-службе УрФУ отметили, что "по факту происшествия в вузовском общежитии №2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка".
https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html
https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841845814.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98608/59/986085940_381:0:4178:2848_1920x0_80_0_0_cbc9c67af6ec0a04c9411c42fb169d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, уральский федеральный университет
Происшествия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет
19:31 21.01.2023
 
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов

В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов в общежитии УрФУ

© Фото : УрФУУральский федеральный университет
Уральский федеральный университет - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : УрФУ
Уральский федеральный университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Массовая драка студентов произошла в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД в субботу.
По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 Екатеринбурга от сотрудников частного охранного предприятия ночью в субботу. По информации местных СМИ, словесную перепалку начали иностранные студенты, а когда ссора переросла в драку, присоединились их приятели, которые впоследствии стали стучаться в комнаты к другим учащимся, не причастным к потасовке. Количество участников конфликта в полиции не уточнили.
Подвыпивший неоднократно судимый житель Красноярска устроил драку
18 января, 10:12
Неоднократно судимый красноярец устроил драку в ТЦ
По сведениям из социальных сетей, дело дошло до огнетушителей, которые распылили в коридорах общежития, электрошокеров и поножовщины.
"В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Информация из соцсетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения", - сказали в УМВД.
В пресс-службе УрФУ отметили, что "по факту происшествия в вузовском общежитии №2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 11:27
В Челябинской области мобилизованный убил сослуживца в пьяной драке
 
ПроисшествияЕкатеринбургУральский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала