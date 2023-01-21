https://ria.ru/20230121/draka-1846501004.html
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов - РИА Новости, 21.01.2023
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов
Массовая драка студентов произошла в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:31
2023-01-21T19:31
2023-01-21T19:31
происшествия
екатеринбург
уральский федеральный университет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Массовая драка студентов произошла в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД в субботу. По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 Екатеринбурга от сотрудников частного охранного предприятия ночью в субботу. По информации местных СМИ, словесную перепалку начали иностранные студенты, а когда ссора переросла в драку, присоединились их приятели, которые впоследствии стали стучаться в комнаты к другим учащимся, не причастным к потасовке. Количество участников конфликта в полиции не уточнили. По сведениям из социальных сетей, дело дошло до огнетушителей, которые распылили в коридорах общежития, электрошокеров и поножовщины. "В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Информация из соцсетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения", - сказали в УМВД. В пресс-службе УрФУ отметили, что "по факту происшествия в вузовском общежитии №2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка".
https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html
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происшествия, екатеринбург, уральский федеральный университет
Происшествия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов
В Екатеринбурге полиция проведет проверку из-за массовой драки студентов в общежитии УрФУ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Массовая драка студентов произошла в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД в субботу.
По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5 Екатеринбурга от сотрудников частного охранного предприятия ночью в субботу. По информации местных СМИ, словесную перепалку начали иностранные студенты, а когда ссора переросла в драку, присоединились их приятели, которые впоследствии стали стучаться в комнаты к другим учащимся, не причастным к потасовке. Количество участников конфликта в полиции не уточнили.
По сведениям из социальных сетей, дело дошло до огнетушителей, которые распылили в коридорах общежития, электрошокеров и поножовщины.
"В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Информация из соцсетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения", - сказали в УМВД.
В пресс-службе УрФУ отметили, что "по факту происшествия в вузовском общежитии №2 с участием студентов в университете проводится внутренняя проверка".