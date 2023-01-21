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ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/donetsk-1846473119.html
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле - РИА Новости, 21.01.2023
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле
Здание детского сада получило повреждение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:24
2023-01-21T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:24 21.01.2023
 
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города ВСУ было повреждено остекление в детсаду 279

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на здание через разбитое окно
Вид на здание через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В Кировском районе по улице Дагестанская сегодня в результате обстрела в четвертый раз повреждено остекление окон в детском саду № 279", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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