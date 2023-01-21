https://ria.ru/20230121/donetsk-1846473119.html
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле - РИА Новости, 21.01.2023
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле
Здание детского сада получило повреждение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:24
2023-01-21T16:24
2023-01-21T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждение в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о шести обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ повредили здание детского сада в Донецке при обстреле
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города ВСУ было повреждено остекление в детсаду 279