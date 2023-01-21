https://ria.ru/20230121/donetsk-1846459040.html

Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска в пятый раз за день обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 13.20 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T14:43

2023-01-21T14:43

2023-01-21T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

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сцкк

нато

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно данным представительства, это пятый обстрел Кировского района за день. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, кировский район, сцкк, нато, донецкая народная республика, донецк