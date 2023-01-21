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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 12.45 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:26
2023-01-21T13:26
2023-01-21T13:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:45 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Ранее в субботу район города несколько раз подвергался обстрелу со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку