https://ria.ru/20230121/donetsk-1846451150.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 12.45 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:26

2023-01-21T13:26

2023-01-21T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:45 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Ранее в субботу район города несколько раз подвергался обстрелу со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины