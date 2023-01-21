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Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов
Украинские войска в 11.55 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:05
2023-01-21T13:05
2023-01-21T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
нато
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в субботу утром в Донецке уже сообщали об обстреле Кировского района. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.55 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов