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Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T10:35
2023-01-21T10:35
2023-01-21T10:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Кировского района получили также ранения мужчины 1957 и 1959 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: двое мужчин пострадали в пятницу при обстреле ВСУ Кировского района Донецка