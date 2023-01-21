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Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.01.2023

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T10:35

2023-01-21T10:35

2023-01-21T10:35

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Кировского района получили также ранения мужчины 1957 и 1959 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)