https://ria.ru/20230121/donetsk-1846420839.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T08:55

2023-01-21T08:55

2023-01-21T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 08:28 ВСУ открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам города."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 08:45 украинские силовики продолжили обстрел, нанеся по Куйбышевскому и Киевскому районам удар еще четырьмя такими же снарядами.Накануне от обстрелов со стороны Украины получили ранения пять мирных жителей ДНР.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк