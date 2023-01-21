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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/donetsk-1846420839.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 21.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T08:55
2023-01-21T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 08:28 ВСУ открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам города."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 08:45 украинские силовики продолжили обстрел, нанеся по Куйбышевскому и Киевскому районам удар еще четырьмя такими же снарядами.Накануне от обстрелов со стороны Украины получили ранения пять мирных жителей ДНР.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:55 21.01.2023 (обновлено: 09:55 21.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку снаряды натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 08:28 ВСУ открыли огонь по Кировскому и Куйбышевскому районам города.
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 08:45 украинские силовики продолжили обстрел, нанеся по Куйбышевскому и Киевскому районам удар еще четырьмя такими же снарядами.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
Накануне от обстрелов со стороны Украины получили ранения пять мирных жителей ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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