https://ria.ru/20230121/dnr-1846497936.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.01.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 17.40 вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:02

2023-01-21T19:02

2023-01-21T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о восьми обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле района города получило повреждения здание детского сада, погиб мирный житель. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато