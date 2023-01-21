ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять натовских снарядов по Зайцево
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМестная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево ВСУ
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.