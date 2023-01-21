https://ria.ru/20230121/dnr-1846471602.html

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 21.01.2023

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска в 15.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:13

2023-01-21T16:13

2023-01-21T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато