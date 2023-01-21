https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 21.01.2023

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T23:59

2023-01-21T23:59

2023-01-21T23:59

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена в районе города Орехов", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в состав диверсионной группы входило около 20 человек. Их целью был прорыв сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.

https://ria.ru/20230121/rubezh-1846459809.html

запорожская область

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владимир рогов, запорожская область, безопасность