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В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 21.01.2023
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:59
2023-01-21T23:59
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена в районе города Орехов", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в состав диверсионной группы входило около 20 человек. Их целью был прорыв сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.
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владимир рогов, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Безопасность
23:59 21.01.2023
 
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Член администрации Рогов: в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена в районе города Орехов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в состав диверсионной группы входило около 20 человек. Их целью был прорыв сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.
Конашенков об освобожденных территориях ДНР и позициях РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 14:56Специальная военная операция на Украине
Российские войска заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьБезопасность
 
 
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