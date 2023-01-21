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В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 21.01.2023
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T23:59
2023-01-21T23:59
2023-01-21T23:59
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Группу украинских диверсантов уничтожили в Запорожской области в районе города Орехов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена в районе города Орехов", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в состав диверсионной группы входило около 20 человек. Их целью был прорыв сквозь ряды российской армии, которая наступает на данном участке фронта.
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владимир рогов, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Безопасность
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Член администрации Рогов: в Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов