https://ria.ru/20230121/demonstratsiya-1846499087.html

В Стокгольме проходит митинг противников вступления Швеции в НАТО

В Стокгольме проходит митинг противников вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.01.2023

В Стокгольме проходит митинг противников вступления Швеции в НАТО

Демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией проходит в субботу в центре Стокгольма, сообщает газета Expressen. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:11

2023-01-21T19:11

2023-01-21T23:28

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стокгольм (город)

швеция

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией проходит в субботу в центре Стокгольма, сообщает газета Expressen. Как сообщает издание, на демонстрацию вышли сотни людей. Демонстрация началась на центральной площади Стокгольма - Норра Барнтогет. По данным Expressen, среди многочисленных флагов в толпе можно заметить изображения курдских отрядов народной самообороны (YPG). Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по мск. В МИД Турции заявили в субботу, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. При этом глава минобороны Швеции Пол Йонсон надеется, что диалог с Турцией по вопросам безопасности продолжится позднее. Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана. После этих событий спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что акция РПК рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.

https://ria.ru/20230117/chavushoglu-1845576462.html

https://ria.ru/20221017/shvetsiya-1824493225.html

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стокгольм (город)

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, стокгольм (город), швеция, нато