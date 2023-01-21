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В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея - РИА Новости, 21.01.2023
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В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея
В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея - РИА Новости, 21.01.2023
В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в городе Подольск Одесской области Украины демонтирован бюст революционера и полководца времен... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:32
2023-01-21T21:32
в мире
алексей гончаренко
сергей лавров
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одесская область
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в городе Подольск Одесской области Украины демонтирован бюст революционера и полководца времен Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея. Ранее Подольск Одесской области назывался Котовск. В 2016 году город переименовали по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске, представляет собой стелу со склепом. "На моем округе теперь нет бюста Котовского. В Подольске был и бюст, и мавзолей.. Но скоро и упоминания не останется", - написал Гончаренко в своем Тelegram-канале. Ранее украинское издание Vgorode сообщало, что в 2016 году Подольский городской совет принял решение о перезахоронении останков Григория Котовского в рамках закона о декоммунизации, однако решение так и не выполнили, аргументируя это тем, что на перезахоронение родственники должны предоставить разрешение. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html
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в мире, алексей гончаренко, сергей лавров, украина, подольск, одесская область, ситуация в днр и лнр
В мире, Алексей Гончаренко, Сергей Лавров, Украина, Подольск, Одесская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:32 21.01.2023
 
В Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея

В Подольске Одесской области демонтировали бюст революционера Котовского с мавзолея

CC0 / Ssr / Мавзолей Григория Котовского в городе Подольск
Мавзолей Григория Котовского в городе Подольск - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
CC0 / Ssr /
Мавзолей Григория Котовского в городе Подольск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что в городе Подольск Одесской области Украины демонтирован бюст революционера и полководца времен Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея.
Ранее Подольск Одесской области назывался Котовск. В 2016 году город переименовали по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске, представляет собой стелу со склепом.
Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 15:23
В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову
"На моем округе теперь нет бюста Котовского. В Подольске был и бюст, и мавзолей.. Но скоро и упоминания не останется", - написал Гончаренко в своем Тelegram-канале.
Ранее украинское издание Vgorode сообщало, что в 2016 году Подольский городской совет принял решение о перезахоронении останков Григория Котовского в рамках закона о декоммунизации, однако решение так и не выполнили, аргументируя это тем, что на перезахоронение родственники должны предоставить разрешение.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Демонтаж памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Днепропетровске
4 января, 11:35
В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову
 
В миреАлексей ГончаренкоСергей ЛавровУкраинаПодольскОдесская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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