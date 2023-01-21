https://ria.ru/20230121/britaniya-1846406509.html

В Британии дали срок инженеру, планировавшему свергнуть правительство

В Британии дали срок инженеру, планировавшему свергнуть правительство - РИА Новости, 21.01.2023

В Британии дали срок инженеру, планировавшему свергнуть правительство

Суд в Великобритании приговорил сторонника теории заговора, инженера Оливера Льюина, к 6,5 годам тюрьмы за планирование террористических атак с целью свержения... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T01:13

2023-01-21T01:13

2023-01-21T01:13

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Суд в Великобритании приговорил сторонника теории заговора, инженера Оливера Льюина, к 6,5 годам тюрьмы за планирование террористических атак с целью свержения правительства страны, сообщает телеканал Sky News. Согласно телеканалу, Королевский суд Бирмингема признал Льюина виновным в подготовке террористических атак в декабре прошлого года. "Он был приговорен в пятницу к 6,5 годам тюрьмы", - сообщает Sky News. По данным телеканала, 38-летний инженер телекоммуникаций Льюин считал, что страной управляет еврейская элита, вакцина от коронавируса вызовет массовые смерти, распад общества и установление в Британии коммунистической системы по типу китайской.

https://ria.ru/20230118/zaderzhanie-1845831606.html

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в мире, великобритания, бирмингем