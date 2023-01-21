В Британии дали срок инженеру, планировавшему свергнуть правительство
В Британии инженера приговорили к 6,5 годам тюрьмы за план по свержению правительства
© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Суд в Великобритании приговорил сторонника теории заговора, инженера Оливера Льюина, к 6,5 годам тюрьмы за планирование террористических атак с целью свержения правительства страны, сообщает телеканал Sky News.
"Мужчина был заключен в тюрьму сегодня за планирование атаковать телефонные, радио- и телевышки, а также повредить дорожную сеть. Оливер Льюин планировал организовать широкомасштабную и скоординированную атаку в течение нескольких месяцев из-за недоверия к властям", - сообщает полиция Западного Мидленда в Twitter.
Согласно телеканалу, Королевский суд Бирмингема признал Льюина виновным в подготовке террористических атак в декабре прошлого года.
"Он был приговорен в пятницу к 6,5 годам тюрьмы", - сообщает Sky News.
По данным телеканала, 38-летний инженер телекоммуникаций Льюин считал, что страной управляет еврейская элита, вакцина от коронавируса вызовет массовые смерти, распад общества и установление в Британии коммунистической системы по типу китайской.
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