12:37 21.01.2023 (обновлено: 14:12 21.01.2023)
В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем
Пользователи Twitter поприветствовали слова главы дипломатии ЕС Борреля о силе России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца.
"По крайней мере старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов", — написал один из комментаторов.
"По крайней мере старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов", — написал один из комментаторов.
"Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег", — отметил другой.
"Это серьезная причина, чтобы прямо сейчас заключить сделку с Россией и вернуться к нейтралитету Украины", — поддержал третий.
"Европейские чиновники не учатся на ошибках — они ведут себя как дети, играющие в игры, но, похоже, не обращающие внимания на тот факт, что эта игра может привести к ядерной войне", — подытожили читатели.
Накануне во время выступления на церемонии в Мадриде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию страной, привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером, а также призвал вооружать Украину.
После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.