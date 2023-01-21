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В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/borrel-1846446085.html
В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем
В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем - РИА Новости, 21.01.2023
В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца. "По крайней мере старый РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:37
2023-01-21T14:12
в мире
жозеп боррель
россия
украина
специальная военная операция на украине
евросоюз
нато
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца. "По крайней мере старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов", — написал один из комментаторов. "Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег", — отметил другой. "Это серьезная причина, чтобы прямо сейчас заключить сделку с Россией и вернуться к нейтралитету Украины", — поддержал третий."Европейские чиновники не учатся на ошибках — они ведут себя как дети, играющие в игры, но, похоже, не обращающие внимания на тот факт, что эта игра может привести к ядерной войне", — подытожили читатели.Накануне во время выступления на церемонии в Мадриде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию страной, привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером, а также призвал вооружать Украину. После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html
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в мире, жозеп боррель, россия, украина, евросоюз, нато
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, НАТО
12:37 21.01.2023 (обновлено: 14:12 21.01.2023)
 
В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем

Пользователи Twitter поприветствовали слова главы дипломатии ЕС Борреля о силе России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца.

"По крайней мере старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов", — написал один из комментаторов.
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"Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег", — отметил другой.
"Это серьезная причина, чтобы прямо сейчас заключить сделку с Россией и вернуться к нейтралитету Украины", — поддержал третий.
"Европейские чиновники не учатся на ошибках — они ведут себя как дети, играющие в игры, но, похоже, не обращающие внимания на тот факт, что эта игра может привести к ядерной войне", — подытожили читатели.
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Накануне во время выступления на церемонии в Мадриде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию страной, привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером, а также призвал вооружать Украину.

После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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