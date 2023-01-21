https://ria.ru/20230121/borrel-1846446085.html

В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем

В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем - РИА Новости, 21.01.2023

В Сети поприветствовали правду о силе России, неожиданно сказанную Боррелем

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца. "По крайней мере старый РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:37

2023-01-21T12:37

2023-01-21T14:12

в мире

жозеп боррель

россия

украина

специальная военная операция на украине

евросоюз

нато

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца. "По крайней мере старый безумец сказал что-то правдивое: Россия победила Наполеона и нацистов", — написал один из комментаторов. "Эти люди знают правду, но им нужно создать ложное повествование, чтобы они могли продолжать зарабатывать больше денег", — отметил другой. "Это серьезная причина, чтобы прямо сейчас заключить сделку с Россией и вернуться к нейтралитету Украины", — поддержал третий."Европейские чиновники не учатся на ошибках — они ведут себя как дети, играющие в игры, но, похоже, не обращающие внимания на тот факт, что эта игра может привести к ядерной войне", — подытожили читатели.Накануне во время выступления на церемонии в Мадриде глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию страной, привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером, а также призвал вооружать Украину. После начала российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230121/tank-1846432715.html

https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846420967.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

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в мире, жозеп боррель, россия, украина, евросоюз, нато