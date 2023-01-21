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Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине - РИА Новости, 21.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине - РИА Новости, 21.01.2023
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:41
2023-01-21T17:56
в мире
румен радев
украина
болгария
евросоюз
вооруженные силы украины
кирил петков
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio."Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков. &lt;…&gt; Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы", — сказал он.По мнению болгарского лидера, предоставлять военную помощь киевским властям — то же самое, что "гасить огонь бензином". Кроме того, позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, добавил Радев.В среду издание Welt ранее сообщило, что Болгария, вопреки официальной позиции, еще весной прошлого года начала тайно поставлять Украине большое количество боеприпасов и дизтоплива. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По данным газеты, София активно поддерживала в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер-министр Кирил Петков и министр финансов Асен Василев.До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами Евросоюза, которые не поставляли оружия и боеприпасов ВСУ. Так, в конце апреля прошлого года Петков после визита в Киев сообщил о готовности страны оказать содействие в ремонте вышедшей из строя военной техники, но не поставками новой.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html
https://ria.ru/20230119/ssha-1845859968.html
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в мире, румен радев, украина, болгария, евросоюз, вооруженные силы украины, кирил петков, дмитрий кулеба, венгрия
В мире, Румен Радев, Украина, Болгария, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Кирил Петков, Дмитрий Кулеба, Специальная военная операция на Украине, Венгрия
17:41 21.01.2023 (обновлено: 17:56 21.01.2023)
 
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия на Украину

© AP Photo / Valentina PetrovaПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.
"Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков. <…> Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы", — сказал он.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:00
Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"
По мнению болгарского лидера, предоставлять военную помощь киевским властям — то же самое, что "гасить огонь бензином". Кроме того, позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, добавил Радев.
В среду издание Welt ранее сообщило, что Болгария, вопреки официальной позиции, еще весной прошлого года начала тайно поставлять Украине большое количество боеприпасов и дизтоплива. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По данным газеты, София активно поддерживала в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер-министр Кирил Петков и министр финансов Асен Василев.
Выгрузка гаубиц для ВСУ из самолета США - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 01:19
СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму
До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами Евросоюза, которые не поставляли оружия и боеприпасов ВСУ. Так, в конце апреля прошлого года Петков после визита в Киев сообщил о готовности страны оказать содействие в ремонте вышедшей из строя военной техники, но не поставками новой.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 17:03
В Китае предрекли Украине падение в пропасть из-за натовского оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумен РадевУкраинаБолгарияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныКирил ПетковДмитрий КулебаВенгрия
 
 
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