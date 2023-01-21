https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html

Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине - РИА Новости, 21.01.2023

Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:41

2023-01-21T17:41

2023-01-21T17:56

в мире

румен радев

украина

болгария

евросоюз

вооруженные силы украины

кирил петков

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio."Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков. <…> Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы", — сказал он.По мнению болгарского лидера, предоставлять военную помощь киевским властям — то же самое, что "гасить огонь бензином". Кроме того, позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, добавил Радев.В среду издание Welt ранее сообщило, что Болгария, вопреки официальной позиции, еще весной прошлого года начала тайно поставлять Украине большое количество боеприпасов и дизтоплива. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По данным газеты, София активно поддерживала в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер-министр Кирил Петков и министр финансов Асен Василев.До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами Евросоюза, которые не поставляли оружия и боеприпасов ВСУ. Так, в конце апреля прошлого года Петков после визита в Киев сообщил о готовности страны оказать содействие в ремонте вышедшей из строя военной техники, но не поставками новой.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

https://ria.ru/20230119/ssha-1845859968.html

https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, румен радев, украина, болгария, евросоюз, вооруженные силы украины, кирил петков, дмитрий кулеба, венгрия