17:41 21.01.2023 (обновлено: 17:56 21.01.2023)
Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия на Украину
© AP Photo / Valentina PetrovaПрезидент Болгарии Румен Радев
© AP Photo / Valentina Petrova
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Болгария не должна поставлять оружие на Украину, заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio.
"Любой, кто не согласен с этой позицией, должен не только хорошо изучить исторические корни конфликта, но и представить анализ всех рисков. <…> Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы", — сказал он.
По мнению болгарского лидера, предоставлять военную помощь киевским властям — то же самое, что "гасить огонь бензином". Кроме того, позиция, согласно которой противостояние должно завершиться полным крахом одной из сторон, подталкивает мир к глобальному конфликту, добавил Радев.
В среду издание Welt ранее сообщило, что Болгария, вопреки официальной позиции, еще весной прошлого года начала тайно поставлять Украине большое количество боеприпасов и дизтоплива. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По данным газеты, София активно поддерживала в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер-министр Кирил Петков и министр финансов Асен Василев.
До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами Евросоюза, которые не поставляли оружия и боеприпасов ВСУ. Так, в конце апреля прошлого года Петков после визита в Киев сообщил о готовности страны оказать содействие в ремонте вышедшей из строя военной техники, но не поставками новой.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если киевский режим до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.