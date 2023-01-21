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МИД России предупредил о последствиях притеснения RT во Франции - РИА Новости, 21.01.2023
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МИД России предупредил о последствиях притеснения RT во Франции
МИД России предупредил о последствиях притеснения RT во Франции - РИА Новости, 21.01.2023
МИД России предупредил о последствиях притеснения RT во Франции
Москва ответит на блокировку счетов RT France во Франции, заявили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T12:06
2023-01-21T20:02
москва
россия
санкции в отношении россии
франция
в мире
rt france
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва ответит на блокировку счетов RT France во Франции, заявили РИА Новости в МИД.Как предупредили в ведомстве, это приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России."Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — добавили дипломаты.О блокировке счетов RT France сообщила накануне руководитель редакции телеканала Ксения Федорова. По ее словам, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре девятого пакета санкций ЕС против России. Причем RT France в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации, в том числе и RT France. Французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск. Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.
https://ria.ru/20221102/smi-1828726422.html
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москва, россия, санкции в отношении россии, франция, в мире, rt france
Москва, Россия, Санкции в отношении России, Франция, В мире, RT France
12:06 21.01.2023 (обновлено: 20:02 21.01.2023)
 
МИД России предупредил о последствиях притеснения RT во Франции

МИД: Москва ответит на блокировку счетов RT France, меры коснутся французских СМИ в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва ответит на блокировку счетов RT France во Франции, заявили РИА Новости в МИД.
Как предупредили в ведомстве, это приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России.
"Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — добавили дипломаты.
О блокировке счетов RT France сообщила накануне руководитель редакции телеканала Ксения Федорова. По ее словам, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре девятого пакета санкций ЕС против России. Причем RT France в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.
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Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации, в том числе и RT France. Французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск.
Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.
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