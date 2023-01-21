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Блинкен заявил, что США и КНР снизили накал в отношениях
Блинкен заявил, что США и КНР снизили накал в отношениях - РИА Новости, 21.01.2023
Блинкен заявил, что США и КНР снизили накал в отношениях
США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:51
2023-01-21T03:51
2023-01-21T03:51
энтони блинкен
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китай
пекин
чикагский университет
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В феврале он отправится с визитом в Пекин по следам встречи лидеров двух стран, которые характеризуют свои отношения как соперничество, но не конфликт. "Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса", - сказал Блинкен, выступая в Чикагском университете. Трансляцию вел сайт госдепа. Он добавил, что остальной мир ожидает от США и Китая "ответственного управления взаимоотношениями". "Они понимают, что то, как мы будем это делать, отразится на них", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20230116/makroekonomika-1845270649.html
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энтони блинкен, в мире, сша, китай, пекин, чикагский университет
Энтони Блинкен, В мире, США, Китай, Пекин, Чикагский университет
Блинкен заявил, что США и КНР снизили накал в отношениях
Блинкен: США и Китаю удалось несколько снизить накал в двусторонних отношениях