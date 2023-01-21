https://ria.ru/20230121/bezhentsy-1846414473.html

Немецкая полиция выгнала трех украинок из приюта

Немецкая полиция выгнала трех украинок из приюта - РИА Новости, 21.01.2023

Немецкая полиция выгнала трех украинок из приюта

Украинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух других украинок среди ночи на улицу после конфликта в РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T07:16

2023-01-21T07:16

2023-01-21T07:16

в мире

гамбург (город)

украина

германия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух других украинок среди ночи на улицу после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге.Случай произошел еще в ноябре прошлого года, при этом разбирательство продолжается до сих пор, а все обстоятельства произошедшего так до конца и не выяснены. Как отмечает газета, события того дня "оставили горькие воспоминания" у трех украинок, ставших участниками инцидента.По словам 32-летней Инны, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, после этого в их палатку без предупреждения "ворвались" сотрудники службы безопасности, включая начальника охраны приюта.Глава службы безопасности начал "кричать" и требовать от участниц перепалки покинуть помещение, при этом из-за незнания языка украинки ничего не поняли. Инна начала снимать охранников на видео, в ответ их начальник "проявил агрессию" и также потребовал от нее покинуть палатку. В результате прибывшая полиция выгнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой, а охранники не стали впускать их обратно. Им пришлось ночевать в парке, при этом обратно их впустили только утром.На следующий день, как рассказала Инна, в их палатке провели обыск в поисках алкоголя, который завершился безрезультатно. После этого украинки в течение двух дней безуспешно пытались узнать причину, по которой их выставили на улицу. В полиции сообщили, что все трое не были "в беспомощном положении", при этом местные власти заявили, что охранники сразу же предложили украинкам вернуться в приют при условии, что они будут соблюдать правила проживания, от чего те на тот момент отказались."Инна до сих пор в шоке от событий той ночи. Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося", - резюмирует Die Tageszeitung.По данным немецкого МВД, всего на территории страны зарегистрировано чуть более миллиона беженцев с Украины.

https://ria.ru/20230120/polyaki-1846257710.html

https://ria.ru/20230114/bezhentsy-1844864335.html

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в мире, гамбург (город), украина, германия