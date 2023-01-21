https://ria.ru/20230121/avtomobil-1846463625.html
В Омске два школьника по заказу подожгли автомобиль
В Омске два школьника по заказу подожгли автомобиль - РИА Новости, 21.01.2023
В Омске два школьника по заказу подожгли автомобиль
Два омских школьника по заказу подожгли автомобиль Range Rover, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:19
2023-01-21T15:19
2023-01-21T23:27
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 21 янв — РИА Новости. Два омских школьника по заказу подожгли автомобиль Range Rover, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Сообщение о пожаре на улице Герцена поступило в полицию в 03:00. Машина горела во дворе жилого дома.По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в поджоге — 17-летнего жителя Советского округа и его знакомого, 16-летнего подростка из Чкаловского поселка. Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, до сих пор у школьников не было проблем с законом."В ходе дальнейших следственных действий установлено, что фигуранты выполняли на возмездной основе поручение неизвестного заказчика, для чего заранее запаслись перчатками и зажигалкой, приобрели две канистры с бензином", — пояснили в пресс-службе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". По ней виновным грозит до пяти лет колонии.Сейчас полицейские устанавливают личность заказчика поджога.
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
15:19 21.01.2023 (обновлено: 23:27 21.01.2023)
В Омске два школьника по заказу подожгли автомобиль
МВД: в Омске два школьника по заказу подожгли автомобиль Range Rover
ОМСК, 21 янв — РИА Новости.
Два омских школьника по заказу подожгли автомобиль Range Rover, рассказали в пресс-службе
областного УМВД.
Сообщение о пожаре на улице Герцена поступило в полицию в 03:00. Машина горела во дворе жилого дома.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в поджоге — 17-летнего жителя Советского округа и его знакомого, 16-летнего подростка из Чкаловского поселка. Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, до сих пор у школьников не было проблем с законом.
"В ходе дальнейших следственных действий установлено, что фигуранты выполняли на возмездной основе поручение неизвестного заказчика, для чего заранее запаслись перчатками и зажигалкой, приобрели две канистры с бензином", — пояснили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". По ней виновным грозит до пяти лет колонии.
Сейчас полицейские устанавливают личность заказчика поджога.