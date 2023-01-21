В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус
На востоке Польши перевернулся следовавший из Белоруссии в Италию пассажирский автобус
© Фото : Komenda Powiatowa PSP w LubartowieНа месте ДТП с автобусом в Люблинском воеводстве Польши
© Фото : Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie
На месте ДТП с автобусом в Люблинском воеводстве Польши
ВАРШАВА/МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Автобус с белорусскими пассажирами, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщили местные пожарные.
Инцидент произошел минувшей ночью в Люблинском воеводстве. "Автобус съехал с дороги и попал в ров", - сообщили пожарные.
Всего в автобусе находились 37 человек. Легкие ранения получили семеро. Они были доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров отправили в отель.
В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что белорусские дипломаты находятся в контакте с местными польскими компетентными органами и занимаются данной ситуацией.
"По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили 7 человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится", - сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя информацию польских СМИ о том, что в Польше в ночь на субботу съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший туристов из Белоруссии.
"Консульство Беларуси в Бяла-Подляске находится в контакте с местными компетентными органами и продолжает заниматься ситуацией", - добавил пресс-секретарь.