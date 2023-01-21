https://ria.ru/20230121/avtobus-1846486054.html

В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус

В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус - РИА Новости, 21.01.2023

В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус

Автобус с белорусскими пассажирами, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщили местные пожарные. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:33

2023-01-21T17:33

2023-01-21T17:33

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ВАРШАВА/МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Автобус с белорусскими пассажирами, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщили местные пожарные. Инцидент произошел минувшей ночью в Люблинском воеводстве. "Автобус съехал с дороги и попал в ров", - сообщили пожарные. Всего в автобусе находились 37 человек. Легкие ранения получили семеро. Они были доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров отправили в отель. В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что белорусские дипломаты находятся в контакте с местными польскими компетентными органами и занимаются данной ситуацией. "По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили 7 человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится", - сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя информацию польских СМИ о том, что в Польше в ночь на субботу съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший туристов из Белоруссии. "Консульство Беларуси в Бяла-Подляске находится в контакте с местными компетентными органами и продолжает заниматься ситуацией", - добавил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20230121/dtp-1846464618.html

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

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в мире, белоруссия, польша, италия