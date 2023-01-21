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В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус - РИА Новости, 21.01.2023
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В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус
В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус - РИА Новости, 21.01.2023
В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус
Автобус с белорусскими пассажирами, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщили местные пожарные. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:33
2023-01-21T17:33
в мире
белоруссия
польша
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ВАРШАВА/МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Автобус с белорусскими пассажирами, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщили местные пожарные. Инцидент произошел минувшей ночью в Люблинском воеводстве. "Автобус съехал с дороги и попал в ров", - сообщили пожарные. Всего в автобусе находились 37 человек. Легкие ранения получили семеро. Они были доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров отправили в отель. В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что белорусские дипломаты находятся в контакте с местными польскими компетентными органами и занимаются данной ситуацией. "По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили 7 человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится", - сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя информацию польских СМИ о том, что в Польше в ночь на субботу съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший туристов из Белоруссии. "Консульство Беларуси в Бяла-Подляске находится в контакте с местными компетентными органами и продолжает заниматься ситуацией", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20230121/dtp-1846464618.html
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в мире, белоруссия, польша, италия
В мире, Белоруссия, Польша, Италия
17:33 21.01.2023
 
В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус

На востоке Польши перевернулся следовавший из Белоруссии в Италию пассажирский автобус

© Фото : Komenda Powiatowa PSP w LubartowieНа месте ДТП с автобусом в Люблинском воеводстве Польши
На месте ДТП с автобусом в Люблинском воеводстве Польши - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie
На месте ДТП с автобусом в Люблинском воеводстве Польши
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ВАРШАВА/МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Автобус с белорусскими пассажирами, следовавший из Белоруссии в Италию, перевернулся на востоке Польши, сообщили местные пожарные.
Инцидент произошел минувшей ночью в Люблинском воеводстве. "Автобус съехал с дороги и попал в ров", - сообщили пожарные.
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Всего в автобусе находились 37 человек. Легкие ранения получили семеро. Они были доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров отправили в отель.
В свою очередь в МИД Белоруссии заявили, что белорусские дипломаты находятся в контакте с местными польскими компетентными органами и занимаются данной ситуацией.
"По имеющейся у нас на настоящий момент информации, различной степени травмы получили 7 человек, трое из них находятся в двух больницах Люблина. В угрожающем для жизни состоянии никто не находится", - сообщил РИА Новости в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя информацию польских СМИ о том, что в Польше в ночь на субботу съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший туристов из Белоруссии.
"Консульство Беларуси в Бяла-Подляске находится в контакте с местными компетентными органами и продолжает заниматься ситуацией", - добавил пресс-секретарь.
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