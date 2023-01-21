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Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 21.01.2023
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Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 21.01.2023
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе
Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:43
2023-01-21T23:57
происшествия
авто
кущевская
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие госпитализированы с травмами, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу."В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в МБУЗ Кущевская ЦРБ с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Прокуратура Кубани взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения, добавляют в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
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происшествия, авто, кущевская, краснодарский край
Происшествия, Авто, Кущевская, Краснодарский край
21:43 21.01.2023 (обновлено: 23:57 21.01.2023)
 
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе

ГУМВД: житель Кубани в станице Кущевская сбил четверых подростков на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие госпитализированы с травмами, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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"В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в МБУЗ Кущевская ЦРБ с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуратура Кубани взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения, добавляют в надзорном ведомстве.
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