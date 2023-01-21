https://ria.ru/20230121/avariya-1846512705.html
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 21.01.2023
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе
Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:43
2023-01-21T21:43
2023-01-21T23:57
происшествия
авто
кущевская
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:236:2801:1812_1920x0_80_0_0_d94d32e52d9f29a7220912a1ce1f302e.jpg
КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие госпитализированы с травмами, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу."В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в МБУЗ Кущевская ЦРБ с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Прокуратура Кубани взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения, добавляют в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
https://ria.ru/20230121/dtp-1846498063.html
кущевская
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, кущевская, краснодарский край
Происшествия, Авто, Кущевская, Краснодарский край
21:43 21.01.2023 (обновлено: 23:57 21.01.2023)
Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе
ГУМВД: житель Кубани в станице Кущевская сбил четверых подростков на пешеходном переходе