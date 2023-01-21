https://ria.ru/20230121/avariya-1846512705.html

Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе

Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе - РИА Новости, 21.01.2023

Житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе

Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T21:43

2023-01-21T21:43

2023-01-21T23:57

происшествия

авто

кущевская

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Житель Кубани за рулем легкового автомобиля наехал на четырех подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущевская, пострадавшие госпитализированы с травмами, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.По данным ведомства, водитель 1972 года рождения за рулем автомобиля Hyundai NF наехал на пешеходов 2006 года рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу."В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в МБУЗ Кущевская ЦРБ с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Прокуратура Кубани взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения, добавляют в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html

https://ria.ru/20230121/dtp-1846498063.html

кущевская

краснодарский край

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происшествия, авто, кущевская, краснодарский край