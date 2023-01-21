https://ria.ru/20230121/avariya-1846462221.html
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП - РИА Новости, 21.01.2023
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП
Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:15
2023-01-21T15:15
2023-01-21T15:15
происшествия
авто
bmw (автомобиль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg
УФА, 21 янв - РИА Новости. Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было. Источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщил, что в ДТП попал автомобиль министра цифрового развития Татарстана. "Министра в машине не было, был только водитель", - сказал собеседник. В управлении МВД по региону агентству сообщили, что авария произошла вечером в пятницу в Казани. "Установлено, что на перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", - сообщили в ведомстве РИА Новости.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
https://ria.ru/20230119/dtp-1846110202.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, bmw (автомобиль)
Происшествия, Авто, BMW (автомобиль)
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП
Источник: машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП, ранен один человек
УФА, 21 янв - РИА Новости. Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было.
Источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщил, что в ДТП попал автомобиль министра цифрового развития Татарстана. "Министра в машине не было, был только водитель", - сказал собеседник.
В управлении МВД по региону агентству сообщили, что авария произошла вечером в пятницу в Казани.
"Установлено, что на перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", - сообщили в ведомстве РИА Новости.