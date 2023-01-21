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Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП - РИА Новости, 21.01.2023
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Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП - РИА Новости, 21.01.2023
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП
Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:15
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происшествия
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было. Источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщил, что в ДТП попал автомобиль министра цифрового развития Татарстана. "Министра в машине не было, был только водитель", - сказал собеседник. В управлении МВД по региону агентству сообщили, что авария произошла вечером в пятницу в Казани. "Установлено, что на перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", - сообщили в ведомстве РИА Новости.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
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происшествия, авто, bmw (автомобиль)
Происшествия, Авто, BMW (автомобиль)
15:15 21.01.2023
 
Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП

Источник: машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП, ранен один человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было.
Источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщил, что в ДТП попал автомобиль министра цифрового развития Татарстана. "Министра в машине не было, был только водитель", - сказал собеседник.
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В управлении МВД по региону агентству сообщили, что авария произошла вечером в пятницу в Казани.
"Установлено, что на перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", - сообщили в ведомстве РИА Новости.
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