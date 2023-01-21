https://ria.ru/20230121/avariya-1846462221.html

Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП

Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП - РИА Новости, 21.01.2023

Машина министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП

Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:15

2023-01-21T15:15

2023-01-21T15:15

происшествия

авто

bmw (автомобиль)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg

УФА, 21 янв - РИА Новости. Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана попал в аварию в Казани, один человек пострадал, чиновника в машине в момент аварии не было. Источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщил, что в ДТП попал автомобиль министра цифрового развития Татарстана. "Министра в машине не было, был только водитель", - сказал собеседник. В управлении МВД по региону агентству сообщили, что авария произошла вечером в пятницу в Казани. "Установлено, что на перекрёстке улиц 26-летний водитель Daewoo Nexia проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с BMW, за рулём которого был 35-летний водитель. В аварии пострадал водитель Daewoo, после оказания медицинской помощи он отпущен домой. Ведётся разбирательство", - сообщили в ведомстве РИА Новости.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html

https://ria.ru/20230119/dtp-1846110202.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, bmw (автомобиль)