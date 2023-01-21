Рейтинг@Mail.ru
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230121/arestovich-1846511835.html
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу - РИА Новости, 21.01.2023
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:31
2023-01-21T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
украина
россия
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529769_278:296:2031:1282_1920x0_80_0_0_eeda1b36706a8339a783ef407b1fbd23.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. Он подчеркнул, что Киев упустил два шанса - шанс полноценной и своевременной военной поддержки от стран Запада, и, второе, существеннее, украинский народ весь "ляжет", по его мнению, это скверное сочетание. По его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а сейчас "просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки". "Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины - это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета", - добавил он. Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса. Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.
https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html
украина
россия
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529769_0:2:2048:1538_1920x0_80_0_0_a88a5c881fca972fb9b9ed89c72f7178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей арестович , владимир зеленский, украина, россия, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Украина, Россия, Днепропетровск
21:31 21.01.2023 (обновлено: 21:44 21.01.2023)
 
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу

Арестович: Украина упустила внутриполитический шанс на победу в конфликте с Россией

© Фото : Alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.
"Мы упустили не только военный шанс, потеряли время, и россияне начали мобилизацию, восстановили ситуацию на фронте и даже создали превосходство по некоторым местам. Не только Запад не дал оружие, мы упустили общественный шанс - внутриполитический и государственный", - заявил Арестович на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Киев упустил два шанса - шанс полноценной и своевременной военной поддержки от стран Запада, и, второе, существеннее, украинский народ весь "ляжет", по его мнению, это скверное сочетание. По его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а сейчас "просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки".
"Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины - это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета", - добавил он.
Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса.
Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.
Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
Вчера, 19:06
Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДнепропетровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала