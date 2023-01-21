https://ria.ru/20230121/arestovich-1846511835.html

Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу

Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу - РИА Новости, 21.01.2023

Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T21:31

2023-01-21T21:31

2023-01-21T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

владимир зеленский

украина

россия

днепропетровск

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. Он подчеркнул, что Киев упустил два шанса - шанс полноценной и своевременной военной поддержки от стран Запада, и, второе, существеннее, украинский народ весь "ляжет", по его мнению, это скверное сочетание. По его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а сейчас "просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки". "Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины - это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета", - добавил он. Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса. Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.

https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

украина

россия

днепропетровск

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Евгения Нефедова

в мире, алексей арестович , владимир зеленский, украина, россия, днепропетровск