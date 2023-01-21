https://ria.ru/20230121/arestovich-1846511835.html
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу - РИА Новости, 21.01.2023
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T21:31
2023-01-21T21:31
2023-01-21T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
украина
россия
днепропетровск
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический. Он подчеркнул, что Киев упустил два шанса - шанс полноценной и своевременной военной поддержки от стран Запада, и, второе, существеннее, украинский народ весь "ляжет", по его мнению, это скверное сочетание. По его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а сейчас "просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки". "Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины - это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета", - добавил он. Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса. Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей арестович , владимир зеленский, украина, россия, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Украина, Россия, Днепропетровск
21:31 21.01.2023 (обновлено: 21:44 21.01.2023)
Арестович заявил, что Украина упустила "внутриполитический шанс" на победу
Арестович: Украина упустила внутриполитический шанс на победу в конфликте с Россией
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки заявил, что украинские власти упустили не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.
"Мы упустили не только военный шанс, потеряли время, и россияне начали мобилизацию, восстановили ситуацию на фронте и даже создали превосходство по некоторым местам. Не только Запад не дал оружие, мы упустили общественный шанс - внутриполитический и государственный", - заявил Арестович на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Киев упустил два шанса - шанс полноценной и своевременной военной поддержки от стран Запада, и, второе, существеннее, украинский народ весь "ляжет", по его мнению, это скверное сочетание. По его словам, сейчас наблюдается разница на поле боя в сравнении с началом спецоперации РФ на территории Украины, тогда украинские военные "укладывали в цель каждый снаряд", а сейчас "просели на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки".
"Мы внутри сюжета, благодаря которому мы проигрывали 450 лет подряд. Вся история Украины - это сверхгероические усилия на поле боя, и потом это нас убивало. От нас понадобится экстраординарный рывок, чтобы выйти из этого сюжета", - добавил он.
Ранее офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника главы офиса.
Арестович 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. В понедельник, 16 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Он также отметил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Позднее Арестович отказался от своих слов о причинах обрушения части дома в Днепропетровске и заявил, что написал заявление об отставке.