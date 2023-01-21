https://ria.ru/20230121/arest-1846438238.html

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора Центра Хруничева

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора Центра Хруничева - РИА Новости, 21.01.2023

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора Центра Хруничева

Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:41

2023-01-21T11:41

2023-01-21T11:45

происшествия

москва

россия

андрей калиновский

гкнпц имени м. в. хруничева

ангара (ракета)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Андрея Калиновского по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал в отношении А. Калиновского меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, уточнив, что срок действия установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Калиновский объявлен в розыск. Калиновский являлся гендиректором Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева (Центр Хруничева) с 2014 по 2017 годы. Согласно картотеке арбитражных дел, Министерство обороны России подало в суд Москвы два иска к Центру имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Оба иска – на сумму более 636 миллионов и около 390 миллионов рублей – поступили в суд в декабре 2022 года. В материалах суда основания исковых требований не проводились. У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. Так, сообщалось, что предприятие по контракту с Минобороны должно изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний, а также четыре серийные ракеты "Ангара-А5" с поставкой заказчику в 2022-2024 годах. В марте Центр имени Хруничева сообщал, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса "Рокот-М". В Минобороны в свою очередь поясняли, что модернизация "Рокота" проводится в рамках гособоронзаказа для последующих запусков военных спутников.

https://ria.ru/20221228/nesterov-1841961449.html

https://ria.ru/20230109/zimin-1843603638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, россия, андрей калиновский, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета)