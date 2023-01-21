https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых" - РИА Новости, 21.01.2023
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"
В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:07
2023-01-21T05:07
2023-01-21T05:15
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews.Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири рассказал, что свиток реконструировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире. Артефакт получил название "Папирус Вазири". Это первый папирус, найденный египтянином и названный в честь египтянина. В "Книге Мертвых" погребальные тексты, которые, как верили в Древнем Египте, помогали в загробной жизни.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
05:07 21.01.2023 (обновлено: 05:15 21.01.2023)
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"
В Саккаре нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"