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Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых" - РИА Новости, 21.01.2023
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Культура
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Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых" - РИА Новости, 21.01.2023
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"
В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:07
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews.Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири рассказал, что свиток реконструировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире. Артефакт получил название "Папирус Вазири". Это первый папирус, найденный египтянином и названный в честь египтянина. В "Книге Мертвых" погребальные тексты, которые, как верили в Древнем Египте, помогали в загробной жизни.
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новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
05:07 21.01.2023 (обновлено: 05:15 21.01.2023)
 
Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"

В Саккаре нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"

© Фото : Dr Mostafa WaziryГенеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири при раскопках в регионе Саккара
Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири при раскопках в регионе Саккара - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Dr Mostafa Waziry
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews.
Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири рассказал, что свиток реконструировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире.
Артефакт получил название "Папирус Вазири". Это первый папирус, найденный египтянином и названный в честь египтянина.
В "Книге Мертвых" погребальные тексты, которые, как верили в Древнем Египте, помогали в загробной жизни.
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