https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html

Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"

Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых" - РИА Новости, 21.01.2023

Археологи нашли папирус с заклинаниями из "Книги Мертвых"

В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T05:07

2023-01-21T05:07

2023-01-21T05:15

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Саккаре впервые за 100 лет нашли 16-метровый древний папирус с заклинаниями из "Книги Мёртвых", пишет Arkeonews.Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири рассказал, что свиток реконструировали в лаборатории Египетского музея в Тахрире. Артефакт получил название "Папирус Вазири". Это первый папирус, найденный египтянином и названный в честь египтянина. В "Книге Мертвых" погребальные тексты, которые, как верили в Древнем Египте, помогали в загробной жизни.

https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет