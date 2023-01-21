https://ria.ru/20230121/antonyuk-1846426078.html

Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением

Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением - РИА Новости, 21.01.2023

Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением

Экс-руководитель Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T09:38

2023-01-21T09:38

2023-01-21T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

денис антонюк

игорь коломойский

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украина

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-руководитель Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением, сообщили в украинском Центре противодействия коррупции. Сообщается, что Антонюк действовал в интересах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ) принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего руководителя Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. ВАКС признал, что он, злоупотребляя служебным положением, предпринимал определенные действия в пользу МАУ Коломойского. В частности, сомнительным образом пролоббировал для МАУ право выполнять рейсы из Киева в Тегеран", - говорится в сообщении на странице Центра в соцсети. Согласно приговору суда, Антонюк лишен права занимать определенные должности сроком на три года и обязан выплатить штраф размером около 231 доллара.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

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в мире, денис антонюк, игорь коломойский, киев, украина