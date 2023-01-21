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Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением
Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением - РИА Новости, 21.01.2023
Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением
Экс-руководитель Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T09:38
2023-01-21T09:38
2023-01-21T09:38
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денис антонюк
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-руководитель Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением, сообщили в украинском Центре противодействия коррупции. Сообщается, что Антонюк действовал в интересах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ) принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому. "Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего руководителя Государственной авиационной службы Дениса Антонюка. ВАКС признал, что он, злоупотребляя служебным положением, предпринимал определенные действия в пользу МАУ Коломойского. В частности, сомнительным образом пролоббировал для МАУ право выполнять рейсы из Киева в Тегеран", - говорится в сообщении на странице Центра в соцсети. Согласно приговору суда, Антонюк лишен права занимать определенные должности сроком на три года и обязан выплатить штраф размером около 231 доллара.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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в мире, денис антонюк, игорь коломойский, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Антонюк, Игорь Коломойский, Киев, Украина
Экс-глава Госавиаслужбы Украины получил срок за злоупотребление положением
Экс-главе Госавиаслужбы Украины Антонюку дали срок за злоупотребление служебным положением