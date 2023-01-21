https://ria.ru/20230121/ammiak-1846438727.html

МИД заявил о бездействии ООН в ситуации с экспортом российского аммиака

МИД заявил о бездействии ООН в ситуации с экспортом российского аммиака - РИА Новости, 21.01.2023

МИД заявил о бездействии ООН в ситуации с экспортом российского аммиака

ООН бездействует в вопросе возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T11:47

2023-01-21T11:47

2023-01-21T13:03

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. ООН бездействует в вопросе возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, заявили в МИД РФ."Отдельно в ооновском сообщении говорится о прописанной в "черноморской инициативе" задаче возобновления экспорта аммиака из порта Южный. Несмотря на то, что такой вывоз удобрений, включая аммиак, должен был начаться одновременно с транспортировкой украинского продовольствия, в документе расплывчато сообщается о неких дискуссиях между некими сторонами в целях достижения некого соглашения.... Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ о сообщении для СМИ, опубликованном Секретариатом ООН по черноморской инициативе.Позиция России, отмечается там, была неоднократно доведена до ООН: перевалка аммиака должна была начаться в рамках реализации "черноморской инициативы", и никаких дополнительных договоренностей на этот счет требоваться не должно."Технические возможности для реанимирования трубопровода имеются. Равно как и готовность обслуживающих его компаний. Не хватает только и исключительно согласия Киева, который блокирует поставки сырья для удобрений (достаточного для обеспечения продовольствием 200 млн человек), обставляя их целым набором политических предусловий от освобождения военнопленных до помощи в продаже краденой продукции", - также добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230121/mid-1846444969.html

https://ria.ru/20230121/sdelka-1846440174.html

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россия, оон, в мире, экономика, тольятти, одесса