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На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса - РИА Новости, 21.01.2023
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https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html
На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса
На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса - РИА Новости, 21.01.2023
На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса
В городе Тарб на юго-западе Франции состоялась акция в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия Украине, сообщила РИА Новости организатор... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T22:30
2023-01-21T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. В городе Тарб на юго-западе Франции состоялась акция в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия Украине, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ. Акция Stop Killing Donbass прошла напротив здания одного из заводов производителя вооружений и военной техники Nexter, выпускающего в том числе гаубицы Caesar, которые Франция поставляет ВСУ.Как рассказала организатор митинга, он был согласован с префектурой города и прошел без происшествий. Всего в акции приняли участие около 40 человек. К ней также присоединилась местная правозащитная организация Association Réaction Pyrénées, которая высказалась против антироссийских санкций и поставок вооружений на Украину."К нам пришли самые обычные люди, большинство из них французы. Им не нравится то, что происходит, что Франция отправляет на Украину столько оружия", — отметила Новикова-Бернэ.По ее словам, перед началом акции руководство завода распорядилось убрать вывеску с названием компании, чтобы она не фигурировала в фото- и видеоматериалах. Ассоциация планирует направить обращения к сотрудникам заводов Nexter, "чтобы они понимали, что продукция, которую они производят, используется для убийства мирных жителей", и чтобы пригласить их присоединиться к будущим демонстрациям. Манифестации, организованные ассоциацией SOS Donbass и движением Stop Killing Donbass, которое объединяет 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, также прошли в Милане и в испанском городе Олот. К акции в Испании присоединилась немецкая ассоциация Дети войны с проектом "Аллея Ангелов" — фотографиями детей, убитых с 2014 украинскими войсками в Донбассе. Новикова-Бернэ сообщила, что ее движение и дальше планирует проведение таких митингов у заводов Nexter в других французских городах.
https://ria.ru/20230120/aktsiya-1846397012.html
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в мире, франция, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
22:30 21.01.2023 (обновлено: 22:55 21.01.2023)
 
На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Во Франции у завода Nexter прошла акция в поддержку жителей Донбасса и против помощи ВСУ

© РИА НовостиАкция в поддержку жителей Донбасса на юго-западе Франции
Акция в поддержку жителей Донбасса на юго-западе Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости
Акция в поддержку жителей Донбасса на юго-западе Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. В городе Тарб на юго-западе Франции состоялась акция в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия Украине, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.
Акция Stop Killing Donbass прошла напротив здания одного из заводов производителя вооружений и военной техники Nexter, выпускающего в том числе гаубицы Caesar, которые Франция поставляет ВСУ.
Как рассказала организатор митинга, он был согласован с префектурой города и прошел без происшествий. Всего в акции приняли участие около 40 человек. К ней также присоединилась местная правозащитная организация Association Réaction Pyrénées, которая высказалась против антироссийских санкций и поставок вооружений на Украину.
"К нам пришли самые обычные люди, большинство из них французы. Им не нравится то, что происходит, что Франция отправляет на Украину столько оружия", — отметила Новикова-Бернэ.
По ее словам, перед началом акции руководство завода распорядилось убрать вывеску с названием компании, чтобы она не фигурировала в фото- и видеоматериалах.
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Ассоциация планирует направить обращения к сотрудникам заводов Nexter, "чтобы они понимали, что продукция, которую они производят, используется для убийства мирных жителей", и чтобы пригласить их присоединиться к будущим демонстрациям.
Манифестации, организованные ассоциацией SOS Donbass и движением Stop Killing Donbass, которое объединяет 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, также прошли в Милане и в испанском городе Олот.
К акции в Испании присоединилась немецкая ассоциация Дети войны с проектом "Аллея Ангелов" — фотографиями детей, убитых с 2014 украинскими войсками в Донбассе.
Новикова-Бернэ сообщила, что ее движение и дальше планирует проведение таких митингов у заводов Nexter в других французских городах.
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