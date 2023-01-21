https://ria.ru/20230121/aktsiya-1846516763.html

На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса

На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса - РИА Новости, 21.01.2023

На юго-западе Франции прошла акция в поддержку жителей Донбасса

В городе Тарб на юго-западе Франции состоялась акция в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия Украине, сообщила РИА Новости организатор... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:30

2023-01-21T22:30

2023-01-21T22:55

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. В городе Тарб на юго-западе Франции состоялась акция в поддержку жителей Донбасса и против поставок оружия Украине, сообщила РИА Новости организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ. Акция Stop Killing Donbass прошла напротив здания одного из заводов производителя вооружений и военной техники Nexter, выпускающего в том числе гаубицы Caesar, которые Франция поставляет ВСУ.Как рассказала организатор митинга, он был согласован с префектурой города и прошел без происшествий. Всего в акции приняли участие около 40 человек. К ней также присоединилась местная правозащитная организация Association Réaction Pyrénées, которая высказалась против антироссийских санкций и поставок вооружений на Украину."К нам пришли самые обычные люди, большинство из них французы. Им не нравится то, что происходит, что Франция отправляет на Украину столько оружия", — отметила Новикова-Бернэ.По ее словам, перед началом акции руководство завода распорядилось убрать вывеску с названием компании, чтобы она не фигурировала в фото- и видеоматериалах. Ассоциация планирует направить обращения к сотрудникам заводов Nexter, "чтобы они понимали, что продукция, которую они производят, используется для убийства мирных жителей", и чтобы пригласить их присоединиться к будущим демонстрациям. Манифестации, организованные ассоциацией SOS Donbass и движением Stop Killing Donbass, которое объединяет 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, также прошли в Милане и в испанском городе Олот. К акции в Испании присоединилась немецкая ассоциация Дети войны с проектом "Аллея Ангелов" — фотографиями детей, убитых с 2014 украинскими войсками в Донбассе. Новикова-Бернэ сообщила, что ее движение и дальше планирует проведение таких митингов у заводов Nexter в других французских городах.

https://ria.ru/20230120/aktsiya-1846397012.html

https://ria.ru/20230112/frantsiya-1844497606.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, украина, донбасс, вооруженные силы украины