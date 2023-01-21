https://ria.ru/20230121/agroprom-1846454694.html

Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов

Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023

Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов

Россия заложила более 23 миллиардов рублей на поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) на новых территориях в 2023-2024 годах, полностью интегрировать их РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T13:55

2023-01-21T13:55

2023-01-21T13:55

экономика

россия

виктория абрамченко

правительство рф

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия заложила более 23 миллиардов рублей на поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) на новых территориях в 2023-2024 годах, полностью интегрировать их в нормативную базу РФ планируется уже в 2025 году, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в части сельскохозяйственного потенциала новых регионов пока очень сложно говорить о том, сколько на них сельхозпроизводителей, на которых в основном распространяются все меры господдержки. "В 2023 году будем собирать официальную статистику по сельхозземлям, юридическим лицам, предпринимателям, фермерским хозяйствам. И меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 год – больше 10 миллиардов рублей на четыре территории и на 2024 год - больше 13 миллиардов рублей. Полностью интегрировать новые территории в нашу нормативную базу, в правовое поле планируем уже в 2025 году", - сказала Абрамченко. Она отметила, что до этого времени будут работать программы поддержки социально-экономического развития новых регионов с финансированием из федерального бюджета. Также, по словам Абрамченко, в 2022 году Россия уже поставила на новые территории тысячи контейнеров и мусоровозы для вывоза. "Сейчас отрабатываем вопросы, где будут сортировать отходы. В этом году разработаем и утвердим территориальные схемы обращения с отходами для новых субъектов по аналогии с другими регионами", - отметила вице-премьер. По ее словам, на новых территориях планируются фактически все федеральные проекты, мероприятия которых наиболее востребованы в рамках национального проекта "Экология" для улучшения жизни граждан. Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам в начале октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20221223/zhitnitsa-1840760797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, виктория абрамченко, правительство рф