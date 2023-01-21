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Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023
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Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов
Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов - РИА Новости, 21.01.2023
Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов
Россия заложила более 23 миллиардов рублей на поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) на новых территориях в 2023-2024 годах, полностью интегрировать их РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T13:55
2023-01-21T13:55
экономика
россия
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия заложила более 23 миллиардов рублей на поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) на новых территориях в 2023-2024 годах, полностью интегрировать их в нормативную базу РФ планируется уже в 2025 году, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в части сельскохозяйственного потенциала новых регионов пока очень сложно говорить о том, сколько на них сельхозпроизводителей, на которых в основном распространяются все меры господдержки. "В 2023 году будем собирать официальную статистику по сельхозземлям, юридическим лицам, предпринимателям, фермерским хозяйствам. И меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 год – больше 10 миллиардов рублей на четыре территории и на 2024 год - больше 13 миллиардов рублей. Полностью интегрировать новые территории в нашу нормативную базу, в правовое поле планируем уже в 2025 году", - сказала Абрамченко. Она отметила, что до этого времени будут работать программы поддержки социально-экономического развития новых регионов с финансированием из федерального бюджета. Также, по словам Абрамченко, в 2022 году Россия уже поставила на новые территории тысячи контейнеров и мусоровозы для вывоза. "Сейчас отрабатываем вопросы, где будут сортировать отходы. В этом году разработаем и утвердим территориальные схемы обращения с отходами для новых субъектов по аналогии с другими регионами", - отметила вице-премьер. По ее словам, на новых территориях планируются фактически все федеральные проекты, мероприятия которых наиболее востребованы в рамках национального проекта "Экология" для улучшения жизни граждан. Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам в начале октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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экономика, россия, виктория абрамченко, правительство рф
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Правительство РФ
13:55 21.01.2023
 
Абрамченко рассказала о планах по поддержке АПК новых регионов

Абрамченко: Россия заложила более 23 миллиардов рублей на поддержку АПК новых территорий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сбор урожая пшеницы в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия заложила более 23 миллиардов рублей на поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) на новых территориях в 2023-2024 годах, полностью интегрировать их в нормативную базу РФ планируется уже в 2025 году, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, в части сельскохозяйственного потенциала новых регионов пока очень сложно говорить о том, сколько на них сельхозпроизводителей, на которых в основном распространяются все меры господдержки.
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"В 2023 году будем собирать официальную статистику по сельхозземлям, юридическим лицам, предпринимателям, фермерским хозяйствам. И меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 год – больше 10 миллиардов рублей на четыре территории и на 2024 год - больше 13 миллиардов рублей. Полностью интегрировать новые территории в нашу нормативную базу, в правовое поле планируем уже в 2025 году", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что до этого времени будут работать программы поддержки социально-экономического развития новых регионов с финансированием из федерального бюджета.
Также, по словам Абрамченко, в 2022 году Россия уже поставила на новые территории тысячи контейнеров и мусоровозы для вывоза. "Сейчас отрабатываем вопросы, где будут сортировать отходы. В этом году разработаем и утвердим территориальные схемы обращения с отходами для новых субъектов по аналогии с другими регионами", - отметила вице-премьер. По ее словам, на новых территориях планируются фактически все федеральные проекты, мероприятия которых наиболее востребованы в рамках национального проекта "Экология" для улучшения жизни граждан.
Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 миллионов тонн, сообщил журналистам в начале октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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