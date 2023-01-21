https://ria.ru/20230121/afrika-1846465743.html

Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке

Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке - РИА Новости, 21.01.2023

Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке

Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:28

2023-01-21T15:28

2023-01-21T15:28

германия

берлин (город)

африканский союз

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые"). "Мы не должны оставлять поле для действий авторитарным государствам, которые там активны и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций", - сообщил он во вступительной речи на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, его речь транслировалась в прямом эфире на сайте возглавляемого им министерства. Оздемир сообщил, что федеральное правительство в настоящее время договорилось с Африканским союзом о "партнерстве на будущее", дабы сделать продовольственные системы более устойчивыми к кризисам.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

германия

берлин (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, берлин (город), африканский союз