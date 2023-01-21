Рейтинг@Mail.ru
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке - РИА Новости, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230121/afrika-1846465743.html
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке - РИА Новости, 21.01.2023
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке
Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:28
2023-01-21T15:28
германия
берлин (город)
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796003202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a4adfb66f31bdbbde5b92a965a39c0f.jpg
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые"). "Мы не должны оставлять поле для действий авторитарным государствам, которые там активны и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций", - сообщил он во вступительной речи на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, его речь транслировалась в прямом эфире на сайте возглавляемого им министерства. Оздемир сообщил, что федеральное правительство в настоящее время договорилось с Африканским союзом о "партнерстве на будущее", дабы сделать продовольственные системы более устойчивыми к кризисам.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796003202_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_325b1cf6f5d7a9d3abbb1a9d6ae85255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, берлин (город), африканский союз
Германия, Берлин (город), Африканский союз
15:28 21.01.2023
 
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке

Глава Минсельхоза ФРГ Оздемир: ЕС нужно расширить влияние в Африке в сфере продовольствия

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПокупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали
Покупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Покупатели на продовольственном рынке в Могадишо, Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые").
"Мы не должны оставлять поле для действий авторитарным государствам, которые там активны и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций", - сообщил он во вступительной речи на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, его речь транслировалась в прямом эфире на сайте возглавляемого им министерства.
Оздемир сообщил, что федеральное правительство в настоящее время договорилось с Африканским союзом о "партнерстве на будущее", дабы сделать продовольственные системы более устойчивыми к кризисам.
Демонстранты с российским флагом и антифранцузским транспарантом в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 08:00
Запад проигрывает в борьбе за Африку
 
ГерманияБерлин (город)Африканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала