https://ria.ru/20230121/afrika-1846465743.html
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке - РИА Новости, 21.01.2023
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке
Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:28
2023-01-21T15:28
2023-01-21T15:28
германия
берлин (город)
африканский союз
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо расширить свое влияние в африканских республиках в области продовольствия, заявил в субботу министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (партия "Зеленые"). "Мы не должны оставлять поле для действий авторитарным государствам, которые там активны и пытаются создать новые зависимости с помощью своих инвестиций", - сообщил он во вступительной речи на международной конференции министров сельского хозяйства в Берлине, его речь транслировалась в прямом эфире на сайте возглавляемого им министерства. Оздемир сообщил, что федеральное правительство в настоящее время договорилось с Африканским союзом о "партнерстве на будущее", дабы сделать продовольственные системы более устойчивыми к кризисам.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), африканский союз
Германия, Берлин (город), Африканский союз
Власти Германии считают, что ЕС нужно расширить присутствие в Африке
Глава Минсельхоза ФРГ Оздемир: ЕС нужно расширить влияние в Африке в сфере продовольствия