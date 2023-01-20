https://ria.ru/20230120/zhertvy-1846373360.html

Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса

Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса - РИА Новости, 20.01.2023

Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса

Число жертв среди мирного населения Донбасса после начала поставок дальнобойного оружия Киеву выросло в четыре раза, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:20

2023-01-20T19:20

2023-01-20T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

василий небензя

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нато

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ООН, 20 янв — РИА Новости. Число жертв среди мирного населения Донбасса после начала поставок дальнобойного оружия Киеву выросло в четыре раза, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Дипломат выступил на неформальной встрече Совета Безопасности, организованной Москвой, на тему "Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее".По его словам, только с конца ноября зафиксировано более двух тысяч эпизодов массированных атак.Всего с 17 февраля 2022 года число жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР составило 4591 человек, из них 154 — дети.По его словам, повреждены свыше 13 тысяч жилых зданий, 147 медицинских и 560 учебных заведений. Как добавил постпред, есть основания считать США и НАТО осознанными соучастниками преступлений Киева против мирного населения Донбасса. Небензя пояснил, что Россия скорбит по всем жертвам конфликта, в том числе по погибшим украинцам. "Их трагедия в том, что пришедший к власти в 2014 году преступный режим с готовностью и услужливостью бросился выполнять геополитические задачи своих западных спонсоров по геополитическому ослаблению России", — добавил он.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230118/obstrely-1845740258.html

https://ria.ru/20230117/volnovakha-1845381694.html

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846286524.html

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в мире, василий небензя, сергей лавров, донбасс, украина, россия, нато, оон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев