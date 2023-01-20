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Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/zhertvy-1846373360.html
Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса
Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса - РИА Новости, 20.01.2023
Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса
Число жертв среди мирного населения Донбасса после начала поставок дальнобойного оружия Киеву выросло в четыре раза, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:20
2023-01-20T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
сергей лавров
донбасс
украина
россия
нато
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ООН, 20 янв — РИА Новости. Число жертв среди мирного населения Донбасса после начала поставок дальнобойного оружия Киеву выросло в четыре раза, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Дипломат выступил на неформальной встрече Совета Безопасности, организованной Москвой, на тему "Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее".По его словам, только с конца ноября зафиксировано более двух тысяч эпизодов массированных атак.Всего с 17 февраля 2022 года число жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР составило 4591 человек, из них 154 — дети.По его словам, повреждены свыше 13 тысяч жилых зданий, 147 медицинских и 560 учебных заведений. Как добавил постпред, есть основания считать США и НАТО осознанными соучастниками преступлений Киева против мирного населения Донбасса. Небензя пояснил, что Россия скорбит по всем жертвам конфликта, в том числе по погибшим украинцам. "Их трагедия в том, что пришедший к власти в 2014 году преступный режим с готовностью и услужливостью бросился выполнять геополитические задачи своих западных спонсоров по геополитическому ослаблению России", — добавил он.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/obstrely-1845740258.html
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в мире, василий небензя, сергей лавров, донбасс, украина, россия, нато, оон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, Сергей Лавров, Донбасс, Украина, Россия, НАТО, ООН, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Киев
19:20 20.01.2023 (обновлено: 20:18 20.01.2023)
 
Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса

Небензя: из-за дальнобойного оружия Запада выросло число жертв среди жителей Донбасса

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 янв — РИА Новости. Число жертв среди мирного населения Донбасса после начала поставок дальнобойного оружия Киеву выросло в четыре раза, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат выступил на неформальной встрече Совета Безопасности, организованной Москвой, на тему "Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее".
"Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 года, у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса. С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов", — сказал Небензя.
По его словам, только с конца ноября зафиксировано более двух тысяч эпизодов массированных атак.
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Всего с 17 февраля 2022 года число жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР составило 4591 человек, из них 154 — дети.

"То есть за один год общее число жертв украинских обстрелов в ЛНР и ДНР с 2014 года выросло на треть", — отметил дипломат.

По его словам, повреждены свыше 13 тысяч жилых зданий, 147 медицинских и 560 учебных заведений. Как добавил постпред, есть основания считать США и НАТО осознанными соучастниками преступлений Киева против мирного населения Донбасса.
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Небензя пояснил, что Россия скорбит по всем жертвам конфликта, в том числе по погибшим украинцам.
"Их трагедия в том, что пришедший к власти в 2014 году преступный режим с готовностью и услужливостью бросился выполнять геополитические задачи своих западных спонсоров по геополитическому ослаблению России", — добавил он.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяСергей ЛавровДонбассУкраинаРоссияНАТОООНДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Киев
 
 
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