19:20 20.01.2023 (обновлено: 20:18 20.01.2023)
Небензя отметил четырехкратный рост жертв среди мирного населения Донбасса
Небензя: из-за дальнобойного оружия Запада выросло число жертв среди жителей Донбасса
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 20 янв — РИА Новости. Число жертв среди мирного населения Донбасса после начала поставок дальнобойного оружия Киеву выросло в четыре раза, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 года, у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса. С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов", — сказал Небензя.
По его словам, только с конца ноября зафиксировано более двух тысяч эпизодов массированных атак.
"То есть за один год общее число жертв украинских обстрелов в ЛНР и ДНР с 2014 года выросло на треть", — отметил дипломат.
По его словам, повреждены свыше 13 тысяч жилых зданий, 147 медицинских и 560 учебных заведений. Как добавил постпред, есть основания считать США и НАТО осознанными соучастниками преступлений Киева против мирного населения Донбасса.
Небензя пояснил, что Россия скорбит по всем жертвам конфликта, в том числе по погибшим украинцам.
"Их трагедия в том, что пришедший к власти в 2014 году преступный режим с готовностью и услужливостью бросился выполнять геополитические задачи своих западных спонсоров по геополитическому ослаблению России", — добавил он.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.