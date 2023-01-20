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Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна - РИА Новости, 20.01.2023
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Липецкая область
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Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна
Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна - РИА Новости, 20.01.2023
Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна
Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:48
2023-01-20T10:48
липецкая область
игорь артамонов
китай
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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив в строительство нового предприятия более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам руководителя китайского предприятия, в Липецкой области очень высокое качество сырья. В свою очередь Игорь Артамонов отметил, что производства именно такой направленности приветствуются в регионе, а также пообещал оказать китайскому инвестору помощь в решении кадрового вопроса. Если компания реализует свой проект, то рабочие места там смогут получить 400 человек из числа местных жителей."Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И, конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, китай
Липецкая область, Игорь Артамонов, Китай
10:48 20.01.2023
 

Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив в строительство нового предприятия более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам руководителя китайского предприятия, в Липецкой области очень высокое качество сырья. В свою очередь Игорь Артамонов отметил, что производства именно такой направленности приветствуются в регионе, а также пообещал оказать китайскому инвестору помощь в решении кадрового вопроса. Если компания реализует свой проект, то рабочие места там смогут получить 400 человек из числа местных жителей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 16:01Липецкая область
Липецкие аграрии получат в 2023 году около 300 млн рублей господдержки
"Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И, конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКитай
 
 
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