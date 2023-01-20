https://ria.ru/20230120/zavod-1846174408.html
Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна
Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна - РИА Новости, 20.01.2023
Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна
Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:48
2023-01-20T10:48
2023-01-20T10:48
липецкая область
игорь артамонов
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив в строительство нового предприятия более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам руководителя китайского предприятия, в Липецкой области очень высокое качество сырья. В свою очередь Игорь Артамонов отметил, что производства именно такой направленности приветствуются в регионе, а также пообещал оказать китайскому инвестору помощь в решении кадрового вопроса. Если компания реализует свой проект, то рабочие места там смогут получить 400 человек из числа местных жителей."Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И, конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, китай
Липецкая область, Игорь Артамонов, Китай
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив в строительство нового предприятия более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам руководителя китайского предприятия, в Липецкой области очень высокое качество сырья. В свою очередь Игорь Артамонов
отметил, что производства именно такой направленности приветствуются в регионе, а также пообещал оказать китайскому инвестору помощь в решении кадрового вопроса. Если компания реализует свой проект, то рабочие места там смогут получить 400 человек из числа местных жителей.
"Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И, конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами", – сказал Артамонов.