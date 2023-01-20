https://ria.ru/20230120/zavod-1846174408.html

Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна

Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна - РИА Новости, 20.01.2023

Китайская компания построит в Липецкой области завод по переработке зерна

Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:48

2023-01-20T10:48

2023-01-20T10:48

липецкая область

игорь артамонов

китай

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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Китайский инвестор, производитель сухих дрожжей на территории Липецкой области, планирует открыть в регионе еще один завод по глубокой переработке зерна, вложив в строительство нового предприятия более 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам руководителя китайского предприятия, в Липецкой области очень высокое качество сырья. В свою очередь Игорь Артамонов отметил, что производства именно такой направленности приветствуются в регионе, а также пообещал оказать китайскому инвестору помощь в решении кадрового вопроса. Если компания реализует свой проект, то рабочие места там смогут получить 400 человек из числа местных жителей."Постараемся помочь с трудовыми ресурсами. Мы уже поменяли стратегию обучения в наших образовательных учреждениях, стараемся готовить специалистов, востребованных на современных производствах, предлагаем переобучение. И, конечно же, люди ждут хорошей зарплаты, об этом будем говорить с нашими китайскими коллегами", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230119/gospodderzhka-1846005717.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, китай