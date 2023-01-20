https://ria.ru/20230120/zapolyare-1846313835.html

Определен самый популярный туробъект в Заполярье

Определен самый популярный туробъект в Заполярье - РИА Новости, 20.01.2023

Определен самый популярный туробъект в Заполярье

Арктический выставочный центр "Атомный ледокол "Ленин", переоборудованный в музей в Мурманске, в минувшем году посетили 60 тысяч экскурсантов, в последние годы... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:07

2023-01-20T17:07

2023-01-20T18:10

туризм

туризм

новости - туризм

мурманск

атомфлот

туристы

куда можно лететь

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150717/31/1507173174_0:398:2877:2016_1920x0_80_0_0_9db86d11f5cb31ee14b26a35e5e724ea.jpg

МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Арктический выставочный центр "Атомный ледокол "Ленин", переоборудованный в музей в Мурманске, в минувшем году посетили 60 тысяч экскурсантов, в последние годы он является самым популярным объектом у туристов, сообщает в пятницу ФГУП "Атомфлот". "Всего, начиная с 2009 года, атомный ледокол посетили уже свыше 560 тысяч экскурсантов", – говорится в пресс-релизе. По словам руководителя Арктического выставочного центра "Атомный ледокол "Ленин" Александра Тимофеева, по итогам 2022 года музей вышел на допандемийный уровень посещаемости – 60 тысяч человек. "Только в период новогодних каникул провели экскурсии для 4127 человек. Могло бы быть и больше, но ледокол – это несамоходное судно, на которое распространяются требования морской и пожарной безопасности. Одновременно на его борту может находиться ограниченное количество посетителей, поэтому мы не можем пустить на ледокол всех людей, стоящих в очереди на экскурсию", – пояснил Тимофеев. Также отмечается, что в этом году будет запущен новый сайт. На современной цифровой платформе станут доступны ранее не представленные исторические материалы и архивные данные.

https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, мурманск, атомфлот, туристы, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные