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Туризм
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Определен самый популярный туробъект в Заполярье
Определен самый популярный туробъект в Заполярье - РИА Новости, 20.01.2023
Определен самый популярный туробъект в Заполярье
Арктический выставочный центр "Атомный ледокол "Ленин", переоборудованный в музей в Мурманске, в минувшем году посетили 60 тысяч экскурсантов, в последние годы... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:07
2023-01-20T18:10
туризм
туризм
новости - туризм
мурманск
атомфлот
туристы
куда можно лететь
куда поехать
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МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Арктический выставочный центр "Атомный ледокол "Ленин", переоборудованный в музей в Мурманске, в минувшем году посетили 60 тысяч экскурсантов, в последние годы он является самым популярным объектом у туристов, сообщает в пятницу ФГУП "Атомфлот". "Всего, начиная с 2009 года, атомный ледокол посетили уже свыше 560 тысяч экскурсантов", – говорится в пресс-релизе. По словам руководителя Арктического выставочного центра "Атомный ледокол "Ленин" Александра Тимофеева, по итогам 2022 года музей вышел на допандемийный уровень посещаемости – 60 тысяч человек. "Только в период новогодних каникул провели экскурсии для 4127 человек. Могло бы быть и больше, но ледокол – это несамоходное судно, на которое распространяются требования морской и пожарной безопасности. Одновременно на его борту может находиться ограниченное количество посетителей, поэтому мы не можем пустить на ледокол всех людей, стоящих в очереди на экскурсию", – пояснил Тимофеев. Также отмечается, что в этом году будет запущен новый сайт. На современной цифровой платформе станут доступны ранее не представленные исторические материалы и архивные данные.
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туризм, новости - туризм, мурманск, атомфлот, туристы, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мурманск, Атомфлот, туристы, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
17:07 20.01.2023 (обновлено: 18:10 20.01.2023)
 
Определен самый популярный туробъект в Заполярье

Первый в мире атомоход "Ленин" стал самым популярным туробъектом в Заполярье

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкДевушки фотографируются перед музеем-ледоколом "Ленин" в Мурманске
Девушки фотографируются перед музеем-ледоколом Ленин в Мурманске - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Арктический выставочный центр "Атомный ледокол "Ленин", переоборудованный в музей в Мурманске, в минувшем году посетили 60 тысяч экскурсантов, в последние годы он является самым популярным объектом у туристов, сообщает в пятницу ФГУП "Атомфлот".
"Всего, начиная с 2009 года, атомный ледокол посетили уже свыше 560 тысяч экскурсантов", – говорится в пресс-релизе.
По словам руководителя Арктического выставочного центра "Атомный ледокол "Ленин" Александра Тимофеева, по итогам 2022 года музей вышел на допандемийный уровень посещаемости – 60 тысяч человек.
"Только в период новогодних каникул провели экскурсии для 4127 человек. Могло бы быть и больше, но ледокол – это несамоходное судно, на которое распространяются требования морской и пожарной безопасности. Одновременно на его борту может находиться ограниченное количество посетителей, поэтому мы не можем пустить на ледокол всех людей, стоящих в очереди на экскурсию", – пояснил Тимофеев.
Также отмечается, что в этом году будет запущен новый сайт. На современной цифровой платформе станут доступны ранее не представленные исторические материалы и архивные данные.
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