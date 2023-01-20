Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/zapad-1846217340.html
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме - РИА Новости, 20.01.2023
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:27
2023-01-20T12:47
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
германия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми последних лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.Он также отметил, что Запад должен раскаяться в цинизме. "Конечно, нужно раскаиваться, наверное, в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки. Есть такая игра в наперстки. Вот когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями, ну вот сейчас за это расплачиваются", - сказал Песков."Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия для них вот этой игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая людей Донбасса и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятстовала и чего Россия не допустила", - добавил он.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842591426.html
россия
украина
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, германия, франция
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Германия, Франция
12:27 20.01.2023 (обновлено: 12:47 20.01.2023)
 
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме

Песков призвал страны Запада раскаяться в цинизме, проявляемом с 2014 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми последних лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.
Он также отметил, что Запад должен раскаяться в цинизме. "Конечно, нужно раскаиваться, наверное, в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки. Есть такая игра в наперстки. Вот когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями, ну вот сейчас за это расплачиваются", - сказал Песков.
"Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия для них вот этой игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая людей Донбасса и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятстовала и чего Россия не допустила", - добавил он.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске в 2015 году - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 09:12Специальная военная операция на Украине
Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, заявил Клишас
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГерманияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала