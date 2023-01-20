https://ria.ru/20230120/zapad-1846217340.html

В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме

В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме - РИА Новости, 20.01.2023

В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме

Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:27

2023-01-20T12:27

2023-01-20T12:47

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

германия

франция

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми последних лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.Он также отметил, что Запад должен раскаяться в цинизме. "Конечно, нужно раскаиваться, наверное, в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки. Есть такая игра в наперстки. Вот когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями, ну вот сейчас за это расплачиваются", - сказал Песков."Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия для них вот этой игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая людей Донбасса и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятстовала и чего Россия не допустила", - добавил он.

https://ria.ru/20221231/ukraina-1842591426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, германия, франция