https://ria.ru/20230120/zapad-1846217340.html
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме - РИА Новости, 20.01.2023
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:27
2023-01-20T12:27
2023-01-20T12:47
дмитрий песков
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в мире
россия
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ситуация в днр и лнр
германия
франция
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми последних лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно прислушаться к России. Нужно прислушаться к озабоченности России. Нужно внутренне отмотать пленку на состояние на конец прошлого года. Я бы даже сказал, позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности, и когда Россия была абсолютно отвергнута", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, каким может быть выход из конфликта.Он также отметил, что Запад должен раскаяться в цинизме. "Конечно, нужно раскаиваться, наверное, в цинизме за последние восемь лет, когда происходила игра в наперстки. Есть такая игра в наперстки. Вот когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями, ну вот сейчас за это расплачиваются", - сказал Песков."Нужно осознать весь цинизм и все негативные последствия для них вот этой игры, в которую они играли, обманывая Москву, обманывая людей Донбасса и пытаясь уготовить для них более страшную судьбу, чему Россия воспрепятстовала и чего Россия не допустила", - добавил он.
https://ria.ru/20221231/ukraina-1842591426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, германия, франция
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12:27 20.01.2023 (обновлено: 12:47 20.01.2023)
В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
Песков призвал страны Запада раскаяться в цинизме, проявляемом с 2014 года