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На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.01.2023
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На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко
На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.01.2023
На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:00
2023-01-20T12:00
в мире
александр лукашенко
белоруссия
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать". Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление Лукашенко сделал 20 января в Минске, посещая выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". "Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью"", - говорится в сообщении. Глава государства также выразил уверенность, что в Белоруссии достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. "Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", - отметил Лукашенко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
12:00 20.01.2023
 
На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко

Лукашенко: на Западе уже понимают, что надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать".
Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление Лукашенко сделал 20 января в Минске, посещая выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". "Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью"", - говорится в сообщении.
Глава государства также выразил уверенность, что в Белоруссии достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. "Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", - отметил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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