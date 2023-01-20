https://ria.ru/20230120/zapad-1846207683.html

На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко

На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.01.2023

На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:00

2023-01-20T12:00

2023-01-20T12:00

в мире

александр лукашенко

белоруссия

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать". Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление Лукашенко сделал 20 января в Минске, посещая выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". "Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью"", - говорится в сообщении. Глава государства также выразил уверенность, что в Белоруссии достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. "Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", - отметил Лукашенко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839888881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии