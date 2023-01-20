На Западе уже понимают, что пора сотрудничать, заявил Лукашенко
Лукашенко: на Западе уже понимают, что надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе уже понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать".
Как сообщила пресс-служба главы государства, данное заявление Лукашенко сделал 20 января в Минске, посещая выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". "Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью"", - говорится в сообщении.
Глава государства также выразил уверенность, что в Белоруссии достаточно научно-технических разработок не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. "Людям надо показать эту выставку. У нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", - отметил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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