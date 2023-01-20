https://ria.ru/20230120/zaes-1846283553.html

На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры

На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры - РИА Новости, 20.01.2023

На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры

Российские специалисты устранили практически все крупные повреждения критически важных объектов на Запорожской АЭС от украинских обстрелов, рассказал в интервью РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:17

2023-01-20T15:17

2023-01-20T16:10

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 20 янв — РИА Новости. Российские специалисты устранили практически все крупные повреждения критически важных объектов на Запорожской АЭС от украинских обстрелов, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По словам собеседника агентства, объем выполненных задач уже "достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать".Карчаа подчеркнул, что многое приходилось делать под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ."Были возведены дополнительные защитные инженерно-строительные конструкции вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов. В этой связи могу без всякого пафоса сказать, что люди, осуществившие возведение этих конструкций в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов, совершали тихий подвиг", — пояснил советник гендиректора госкорпорации.Говоря о текущем состоянии станции, Карчаа отметил, что в теории запустить все шесть энергоблоков можно достаточно быстро. На практике это связано с внешними обстоятельствами, главное из которых — "неадекватность украинского режима".Киевские власти в том числе финансируют саботаж на станции, запугивают сотрудников, создают сложности в эксплуатации и в обеспечении ядерной безопасности.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.ВСУ продолжают регулярно обстреливать ЗАЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно атаковать станцию. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно указывало на необходимость создания зоны безопасности вокруг объекта.

https://ria.ru/20230120/zaes-1846198561.html

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Советник гендиректора "Росэнергоатома" об устранении повреждений на ЗАЭС Советник гендиректора "Росэнергоатома" об устранении повреждений на ЗАЭС 2023-01-20T15:17 true PT0M56S

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росэнергоатом, в мире, украина, запорожская аэс, жкх