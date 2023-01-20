https://ria.ru/20230120/zaes-1846255108.html

"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС

"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.01.2023

"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС

Киевские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, запугивают сотрудников станции, создают сложности в ее эксплуатации и в обеспечении ядерной... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:09

2023-01-20T14:09

2023-01-20T16:47

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Киевские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, запугивают сотрудников станции, создают сложности в ее эксплуатации и в обеспечении ядерной безопасности, такие действия можно определить как ядерный терроризм, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что украинская сторона продолжает реализацию четкого и последовательного курса по финансированию саботажа и созданию проблем, связанных с обеспечением ядерной безопасности атомной станции. Если раньше они, например, в режиме так называемом Н-1 финансировали невыход сотрудников на работу в размере двух третей от оклада, то теперь выплачивают в полной мере. Есть все основания утверждать о вложении в саботаж колоссальных финансовых средств", - сказал Карчаа.По словам представителя концерна, все это делается для того, чтобы сотрудники, получая доход в полной мере, оставались дома, что, в свою очередь, вкупе с продолжающимся мощным психологическим давлением на сотрудников, создает серьезные сложности в эксплуатации станции и обеспечении ядерной безопасности объекта. "Такого рода действия со стороны Киева могут быть определены как одна из разновидностей ядерного терроризма",- подчеркнул Карчаа."Угрозы поступают не только в адрес сотрудников, подписывающих контракты, но и членов их семей, находящихся на территории, подконтрольной киевскому режиму",- добавил собеседник агентства.Карчаа отметил, что, несмотря на все усилия Киева, направленные на дестабилизацию ситуации, на атомной станции все равно подписывают контракты и продолжают работать. На сегодняшний день на станции выполняют свои обязанности около трех тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20230120/energodar-1846145893.html

https://ria.ru/20230113/magate-1844630473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Советник гендиректора "Росэнергоатома": Киев финансирует саботаж на ЗАЭС Киев финансирует саботаж на Запорожской АЭС, запугивает сотрудников, создает сложности в ее эксплуатации, рассказал РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа 2023-01-20T14:09 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, росэнергоатом, запорожская аэс, россия, безопасность, запорожская область, ситуация в днр и лнр