https://ria.ru/20230120/zaes-1846255108.html
"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС
"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.01.2023
"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС
Киевские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, запугивают сотрудников станции, создают сложности в ее эксплуатации и в обеспечении ядерной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:09
2023-01-20T14:09
2023-01-20T16:47
специальная военная операция на украине
украина
росэнергоатом
запорожская аэс
россия
безопасность
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Киевские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, запугивают сотрудников станции, создают сложности в ее эксплуатации и в обеспечении ядерной безопасности, такие действия можно определить как ядерный терроризм, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что украинская сторона продолжает реализацию четкого и последовательного курса по финансированию саботажа и созданию проблем, связанных с обеспечением ядерной безопасности атомной станции. Если раньше они, например, в режиме так называемом Н-1 финансировали невыход сотрудников на работу в размере двух третей от оклада, то теперь выплачивают в полной мере. Есть все основания утверждать о вложении в саботаж колоссальных финансовых средств", - сказал Карчаа.По словам представителя концерна, все это делается для того, чтобы сотрудники, получая доход в полной мере, оставались дома, что, в свою очередь, вкупе с продолжающимся мощным психологическим давлением на сотрудников, создает серьезные сложности в эксплуатации станции и обеспечении ядерной безопасности объекта. "Такого рода действия со стороны Киева могут быть определены как одна из разновидностей ядерного терроризма",- подчеркнул Карчаа."Угрозы поступают не только в адрес сотрудников, подписывающих контракты, но и членов их семей, находящихся на территории, подконтрольной киевскому режиму",- добавил собеседник агентства.Карчаа отметил, что, несмотря на все усилия Киева, направленные на дестабилизацию ситуации, на атомной станции все равно подписывают контракты и продолжают работать. На сегодняшний день на станции выполняют свои обязанности около трех тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20230120/energodar-1846145893.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Советник гендиректора "Росэнергоатома": Киев финансирует саботаж на ЗАЭС
Киев финансирует саботаж на Запорожской АЭС, запугивает сотрудников, создает сложности в ее эксплуатации, рассказал РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа
2023-01-20T14:09
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, росэнергоатом, запорожская аэс, россия, безопасность, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Россия, Безопасность, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:09 20.01.2023 (обновлено: 16:47 20.01.2023)
"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС
Карчаа: Киев финансирует саботаж против Запорожской АЭС и угрожает ее работникам
ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Киевские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, запугивают сотрудников станции, создают сложности в ее эксплуатации и в обеспечении ядерной безопасности, такие действия можно определить как ядерный терроризм, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что украинская сторона продолжает реализацию четкого и последовательного курса по финансированию саботажа и созданию проблем, связанных с обеспечением ядерной безопасности атомной станции. Если раньше они, например, в режиме так называемом Н-1 финансировали невыход сотрудников на работу в размере двух третей от оклада, то теперь выплачивают в полной мере. Есть все основания утверждать о вложении в саботаж колоссальных финансовых средств", - сказал Карчаа.
По словам представителя концерна, все это делается для того, чтобы сотрудники, получая доход в полной мере, оставались дома, что, в свою очередь, вкупе с продолжающимся мощным психологическим давлением на сотрудников, создает серьезные сложности в эксплуатации станции и обеспечении ядерной безопасности объекта. "Такого рода действия со стороны Киева
могут быть определены как одна из разновидностей ядерного терроризма",- подчеркнул Карчаа.
"Угрозы поступают не только в адрес сотрудников, подписывающих контракты, но и членов их семей, находящихся на территории, подконтрольной киевскому режиму",- добавил собеседник агентства.
Карчаа отметил, что, несмотря на все усилия Киева, направленные на дестабилизацию ситуации, на атомной станции все равно подписывают контракты и продолжают работать. На сегодняшний день на станции выполняют свои обязанности около трех тысяч сотрудников.