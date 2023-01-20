https://ria.ru/20230120/yakhta-1846343719.html

Хорватский министр признал, что арестованную яхту Усманова увели из страны

Хорватский министр признал, что арестованную яхту Усманова увели из страны - РИА Новости, 20.01.2023

Хорватский министр признал, что арестованную яхту Усманова увели из страны

Министр морского дела, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович признал, что по недосмотру из страны увели яхту, арестованную за якобы принадлежность... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:56

2023-01-20T17:56

2023-01-20T18:45

в мире

алишер усманов

хорватия

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евросоюз

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БЕЛГРАД/МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Министр морского дела, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович признал, что по недосмотру из страны увели яхту, арестованную за якобы принадлежность российскому предпринимателю Алишеру Усманову. В свою очередь, в пресс-службе Усманова РИА Новости опровергли причастность бизнесмена к этой яхте.По данным Хорватского радио и телевидения, яхта Irina Vu была под запретом выхода из территориальных вод страны, так как находилась в списке судов "российских олигархов под санкциями ЕС, США и Великобритании". Хорватские власти считают, что она принадлежит Усманову и его жене."Алишер Бурханович не владеет яхтой Irina VU, которая упоминается в хорватской прессе, и никак не может быть связан с ее исчезновением из порта Бетины", - заявили в пресс-службе Усманова."Она ещё в начале октября была украдена с причала в порту Бетина на острове Муртер. В порт на ее место вошла другая, почти идентичная яхта, а оригинальная сейчас находится в турецком порту Дидим на Эгейском море. На ее поиск выписан международный ордер, выясняется как она могла войти в Турцию, находясь под запретом", - передает национальный телеканал.Хорватский министр заявил на брифинге в пятницу, что руководство международного морского порта в Дубровнике не располагало списком арестованных судов, что и привело к пропуску."Как министр я принимаю на себя всю ответственность. Уже уволил начальника сектора безопасности морского сообщения, который нес прямую ответственность сообщить об этом (списке - ред.) всем капитанам портов, в том числе в Шибенике и его филиале в Бетоне. С ними я провел разговор, они точно не сделали этого намеренно", - заявил журналистам Буткович.По данным хорватских СМИ, агенты ФБР обыскали яхту украинского олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения жупанийского (окружного) суда Сплита.Власти Хорватии в марте задержали три яхты, связанные с юридическими и физическими лицами из санкционного списка ЕС, которые стояли в портах города Риека и поселков Бетина и Скрадин. Одно из задержанных судов, 92-метровая яхта класса люкс Royal Romance, стоимостью около 180 миллионов долларов, по данным властей, принадлежит Медведчуку.

https://ria.ru/20221228/ruda-1841898637.html

https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html

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сша

эгейское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алишер усманов, хорватия, сша, эгейское море, фбр, евросоюз