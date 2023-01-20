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Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция - РИА Новости, 20.01.2023
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Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция - РИА Новости, 20.01.2023
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:22
2023-01-20T20:45
общество
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения.В новом обновлении поиск в чате можно вести по дате. Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто может видеть их в Сети.
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общество, технологии, whatsapp inc.
Общество, Технологии, WhatsApp Inc.
20:22 20.01.2023 (обновлено: 20:45 20.01.2023)
 
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

В WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения.
"Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите "Найти чат" и выберите "Сообщения для себя", — говорится в описании.
В новом обновлении поиск в чате можно вести по дате.
Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто может видеть их в Сети.
Пленарное заседание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября 2022, 14:41
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ОбществоТехнологииWhatsApp Inc.
 
 
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