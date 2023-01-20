https://ria.ru/20230120/whatsapp-1846385257.html
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция - РИА Новости, 20.01.2023
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:22
2023-01-20T20:22
2023-01-20T20:45
общество
технологии
whatsapp inc.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения.В новом обновлении поиск в чате можно вести по дате. Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто может видеть их в Сети.
https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html
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общество, технологии, whatsapp inc.
Общество, Технологии, WhatsApp Inc.
20:22 20.01.2023 (обновлено: 20:45 20.01.2023)
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
В WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе