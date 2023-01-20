https://ria.ru/20230120/whatsapp-1846385257.html

Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция - РИА Новости, 20.01.2023

Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:22

2023-01-20T20:22

2023-01-20T20:45

общество

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения.В новом обновлении поиск в чате можно вести по дате. Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто может видеть их в Сети.

https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, whatsapp inc.