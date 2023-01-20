Рейтинг@Mail.ru
ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/vybory-1846210845.html
ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября
ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября - РИА Новости, 20.01.2023
ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября
В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:11
2023-01-20T12:11
цик рф
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815643853_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_336ab0213f0d7de78a85813f7e83fff3.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "В единый день голосования 10 сентября 2023 года запланированы: дополнительные выборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым); прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ", - говорится в сообщении. В числе регионов, где пройдут выборы губернаторов: Республики Саха - Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, город Москва и Чукотский автономный округ, уточнили в ЦИК. "В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году высшее должностное лицо субъекта РФ будет избираться законодательным органом субъекта РФ по представлению президента", - также уточняют в Центризбиркоме. Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей будут проведены в единый день голосования в 2023 году, их порядок будет определен позже, сообщает ЦИК. Также в ЕДГ пройдут выборы депутатов законодательных органов в 20 субъектах РФ (Республики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха – Якутия, Хакасия, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Запорожская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Херсонская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ), выборы главы административного центра (столицы) в Хабаровском крае (мэр города Хабаровска) и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ.
https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html
https://ria.ru/20230120/vybory-1846201546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815643853_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_69b651581be133dbea8bcc961d4802b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, россия, политика
ЦИК РФ, Россия, Политика
12:11 20.01.2023
 
ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября

ЦИК: в Единый день голосования 10 сентября запланированы прямые выборы 20 губернаторов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкВыборы в России
Выборы в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Выборы в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"В единый день голосования 10 сентября 2023 года запланированы: дополнительные выборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым); прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
В числе регионов, где пройдут выборы губернаторов: Республики Саха - Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, город Москва и Чукотский автономный округ, уточнили в ЦИК.
"В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году высшее должностное лицо субъекта РФ будет избираться законодательным органом субъекта РФ по представлению президента", - также уточняют в Центризбиркоме.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:49
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей будут проведены в единый день голосования в 2023 году, их порядок будет определен позже, сообщает ЦИК.
Также в ЕДГ пройдут выборы депутатов законодательных органов в 20 субъектах РФ (Республики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха – Якутия, Хакасия, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Запорожская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Херсонская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ), выборы главы административного центра (столицы) в Хабаровском крае (мэр города Хабаровска) и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ.
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:48
Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова
 
ЦИК РФРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала