https://ria.ru/20230120/vybory-1846210845.html

ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября

ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября - РИА Новости, 20.01.2023

ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября

В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:11

2023-01-20T12:11

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. "В единый день голосования 10 сентября 2023 года запланированы: дополнительные выборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым); прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ", - говорится в сообщении. В числе регионов, где пройдут выборы губернаторов: Республики Саха - Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, город Москва и Чукотский автономный округ, уточнили в ЦИК. "В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году высшее должностное лицо субъекта РФ будет избираться законодательным органом субъекта РФ по представлению президента", - также уточняют в Центризбиркоме. Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей будут проведены в единый день голосования в 2023 году, их порядок будет определен позже, сообщает ЦИК. Также в ЕДГ пройдут выборы депутатов законодательных органов в 20 субъектах РФ (Республики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха – Якутия, Хакасия, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Запорожская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Херсонская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ), выборы главы административного центра (столицы) в Хабаровском крае (мэр города Хабаровска) и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика