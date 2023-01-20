ЦИК рассказал о Едином дне голосования 10 сентября
ЦИК: в Единый день голосования 10 сентября запланированы прямые выборы 20 губернаторов
Выборы в России. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также допвыборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"В единый день голосования 10 сентября 2023 года запланированы: дополнительные выборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 (Республика Крым); прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ", - говорится в сообщении.
В числе регионов, где пройдут выборы губернаторов: Республики Саха - Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский края, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, Тюменская области, город Москва и Чукотский автономный округ, уточнили в ЦИК.
"В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 году высшее должностное лицо субъекта РФ будет избираться законодательным органом субъекта РФ по представлению президента", - также уточняют в Центризбиркоме.
Выборы высших должностных лиц Запорожской и Херсонской областей будут проведены в единый день голосования в 2023 году, их порядок будет определен позже, сообщает ЦИК.
Также в ЕДГ пройдут выборы депутатов законодательных органов в 20 субъектах РФ (Республики Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Саха – Якутия, Хакасия, Донецкая и Луганская Народные Республики, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Запорожская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Херсонская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ), выборы главы административного центра (столицы) в Хабаровском крае (мэр города Хабаровска) и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ.