https://ria.ru/20230120/vybory-1846208286.html
У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев
У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев - РИА Новости, 20.01.2023
У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев
На сегодняшний день у Центральной избирательной комиссии РФ есть база данных, содержащая все необходимые сведения о гражданах, проживающих на новых территориях, РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:02
2023-01-20T12:02
2023-01-20T12:02
политика
николай булаев
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На сегодняшний день у Центральной избирательной комиссии РФ есть база данных, содержащая все необходимые сведения о гражданах, проживающих на новых территориях, на текущий момент она уже содержит сведения о нескольких миллионах человек, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "У нас тесный контакт с МВД. У нас на сегодняшний день есть база данных о гражданах, проживающих на территории новых субъектов РФ, имеющих паспорт РФ, есть точные и число, и точные реквизиты (фамилии, имена, отчества, годы рождения), уточняется регистрация. У нас есть база данных по гражданам, которые могут быть избирателями, это база данных содержит несколько миллионов человек", - сказал Булаев журналистам. По его словам, ЦИК вместе с МВД проводит проверку этих сведений. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.
https://ria.ru/20230120/vybory-1846205410.html
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политика, николай булаев, россия
Политика, Николай Булаев, Россия
У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев
У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, которые могут быть избирателями
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На сегодняшний день у Центральной избирательной комиссии РФ есть база данных, содержащая все необходимые сведения о гражданах, проживающих на новых территориях, на текущий момент она уже содержит сведения о нескольких миллионах человек, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"У нас тесный контакт с МВД. У нас на сегодняшний день есть база данных о гражданах, проживающих на территории новых субъектов РФ, имеющих паспорт РФ, есть точные и число, и точные реквизиты (фамилии, имена, отчества, годы рождения), уточняется регистрация. У нас есть база данных по гражданам, которые могут быть избирателями, это база данных содержит несколько миллионов человек", - сказал Булаев журналистам.
По его словам, ЦИК вместе с МВД проводит проверку этих сведений.
"И с той работой, которую мы сейчас проводим, есть понимание того, что к началу избирательной кампании у нас будет база данных по всем, кто живет на территории республик, о тех, кто выехал, но имеет активное избирательное право", - уточнил он.
Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.