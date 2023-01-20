https://ria.ru/20230120/vybory-1846208286.html

У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев

У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев - РИА Новости, 20.01.2023

У ЦИК есть база данных граждан с новых территорий, заявил Булаев

На сегодняшний день у Центральной избирательной комиссии РФ есть база данных, содержащая все необходимые сведения о гражданах, проживающих на новых территориях, РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:02

2023-01-20T12:02

2023-01-20T12:02

политика

николай булаев

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На сегодняшний день у Центральной избирательной комиссии РФ есть база данных, содержащая все необходимые сведения о гражданах, проживающих на новых территориях, на текущий момент она уже содержит сведения о нескольких миллионах человек, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "У нас тесный контакт с МВД. У нас на сегодняшний день есть база данных о гражданах, проживающих на территории новых субъектов РФ, имеющих паспорт РФ, есть точные и число, и точные реквизиты (фамилии, имена, отчества, годы рождения), уточняется регистрация. У нас есть база данных по гражданам, которые могут быть избирателями, это база данных содержит несколько миллионов человек", - сказал Булаев журналистам. По его словам, ЦИК вместе с МВД проводит проверку этих сведений. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.

https://ria.ru/20230120/vybory-1846205410.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, николай булаев, россия