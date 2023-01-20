https://ria.ru/20230120/vybory-1846205410.html

ЦИК начал подготовку к проведению выборов в новых регионах

ЦИК начал подготовку к проведению выборов в новых регионах - РИА Новости, 20.01.2023

ЦИК начал подготовку к проведению выборов в новых регионах

Центризбирком России готовится к проведению в единый день голосования в сентябре 2023 года выборов в четырех новых регионах страны, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:55

2023-01-20T11:55

2023-01-20T11:55

политика

элла памфилова

россия

николай булаев

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Центризбирком России готовится к проведению в единый день голосования в сентябре 2023 года выборов в четырех новых регионах страны, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Мы готовимся (к выборам в четырех новых регионах в единый день голосования), мы начали подготовку к ним уже в конце прошлого года, провели очень серьезное обучение после референдумов", - сказала Памфилова журналистам. Глава ЦИК уточнила, что для проведения выборов на новых территориях власти этих регионов должны "принять все необходимые правовые акты, с их стороны должна быть необходимая правовая база". "Сейчас нужно сформировать комиссии - это серьезная, очень большая и сложная работа. Мы занимаемся всеми аспектами: от финансового до организационного, административного, кадрового", - добавила Памфилова. В свою очередь замглавы ЦИК РФ Николай Булаев добавил, что в настоящее время подошло к завершению формирование бюджетных параметров работы избирательной системы всех четырёх новых субъектов РФ. "В совокупности - это объективное доказательство того, что подготовка к выборам идёт. Решение о том, проводить или не проводить выборы <…>, как и где их проводить… Я думаю, что это отдельное решение, которое будет рассмотрено и с учетом всех обстоятельств будет принято уполномоченными органами в определенные законом сроки", - сказал он. По словам Памфиловой, "никто не будет заниматься авантюрой и проводить выборы в условиях, когда это опасно для людей". "При этом есть полная уверенность в том, что, если пойдет все как задумано, на что я очень рассчитываю, то выборы будут проходить", - заверила она.

https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, россия, николай булаев