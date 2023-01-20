https://ria.ru/20230120/vybory-1846203872.html

Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах

Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах - РИА Новости, 20.01.2023

Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах

Голосование на федеральных выборах для граждан РФ в недружественных странах будет затруднено из-за бесконечных антироссийских санкций, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:52

2023-01-20T11:52

2023-01-20T11:52

политика

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Голосование на федеральных выборах для граждан РФ в недружественных странах будет затруднено из-за бесконечных антироссийских санкций, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Определенные возможности (проголосовать на выборах в недружественных странах) будут, но весьма ограниченные. Ограничены они не нами, а воинствующими западными политиками: необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян напрямую бьют по избирательным правам наших граждан. В некоторых странах даже прийти на избирательный участок небезопасно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов о возможности голосования для россиян в недружественных РФ странах. Она добавила, что в странах, где такая возможность будет, Центризбирком "максимально постарается сделать так, чтобы люди в полной мере могли воспользоваться своим конституционным правом".

https://ria.ru/20230120/vybory-1846201546.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, россия