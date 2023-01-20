https://ria.ru/20230120/vybory-1846203872.html
Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах
Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах - РИА Новости, 20.01.2023
Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах
Голосование на федеральных выборах для граждан РФ в недружественных странах будет затруднено из-за бесконечных антироссийских санкций, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:52
2023-01-20T11:52
2023-01-20T11:52
политика
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Голосование на федеральных выборах для граждан РФ в недружественных странах будет затруднено из-за бесконечных антироссийских санкций, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Определенные возможности (проголосовать на выборах в недружественных странах) будут, но весьма ограниченные. Ограничены они не нами, а воинствующими западными политиками: необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян напрямую бьют по избирательным правам наших граждан. В некоторых странах даже прийти на избирательный участок небезопасно", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов о возможности голосования для россиян в недружественных РФ странах. Она добавила, что в странах, где такая возможность будет, Центризбирком "максимально постарается сделать так, чтобы люди в полной мере могли воспользоваться своим конституционным правом".
https://ria.ru/20230120/vybory-1846201546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, россия
Политика, Элла Памфилова, Россия
Памфилова предупредила о трудностях на выборах в недружественных странах
ЦИК: голосование на выборах в недружественных странах будет затруднено из-за санкций