https://ria.ru/20230120/vybory-1846201546.html

Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова

Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.01.2023

Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова

На Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри, заявила председатель... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:48

2023-01-20T11:48

2023-01-20T11:48

цик рф

элла памфилова

россия

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые "спящие", которые далеко они не спящие, - уже "работают", - сказала Памфилова журналистам. Она отметила, что ЦИК тоже пытается работать на опережение, пытается прогнозировать, какие удары будут и как их вовремя отражать. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.

https://ria.ru/20230118/novosibirsk-1845645004.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, элла памфилова, россия, политика