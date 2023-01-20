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Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.01.2023
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Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова
Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.01.2023
Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова
На Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри, заявила председатель... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:48
2023-01-20T11:48
цик рф
элла памфилова
россия
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые "спящие", которые далеко они не спящие, - уже "работают", - сказала Памфилова журналистам. Она отметила, что ЦИК тоже пытается работать на опережение, пытается прогнозировать, какие удары будут и как их вовремя отражать. Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.
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цик рф, элла памфилова, россия, политика
ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия, Политика
11:48 20.01.2023
 
Запад уже ведет работу по дискредитации выборов в России, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: Запад уже ведет работу по дискредитации осенних выборов в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа информационного центра ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые "спящие", которые далеко они не спящие, - уже "работают", - сказала Памфилова журналистам.
Она отметила, что ЦИК тоже пытается работать на опережение, пытается прогнозировать, какие удары будут и как их вовремя отражать.
Осенью 2023 года в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборы, в которые планируется более 4 тысяч избирательных кампаний.
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