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В Киеве задает тон оголтелая "Партия войны", заявил МИД - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Киеве задает тон оголтелая "Партия войны", заявил МИД
В Киеве задает тон оголтелая "Партия войны", заявил МИД - РИА Новости, 20.01.2023
В Киеве задает тон оголтелая "Партия войны", заявил МИД
В Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:23
2023-01-20T18:31
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
в мире
мария захарова
алексей резников
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи, заявили в МИД РФ."Обратили внимание на ряд недавних высказываний украинских официальных лиц на тему переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента Украины Никифоров отметил, что Киев может "очень серьезно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией, если они будут базироваться на универсальных принципах международного права". Среди них он упомянул практически все пункты пресловутой "формулы мира" Зеленского, в которой содержатся требования привлечь к ответственности и наказать Россию", - заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, ее ответ СМИ публикует сайт МИД РФ.Она отметила, что "еще дальше в своих грезах" зашел глава минобороны Украины Алексей Резников, "самонадеянно заявивший, что "с удовольствием сядет за стол переговоров, где будут обсуждаться условия капитуляции России"."Параллельно Зеленский, выступая 18 января по видеосвязи на форуме в Давосе, подтвердил невозможность переговоров с президентом России, мотивируя это своими сомнениями, в том числе относительно их повестки дня. В его смутном представлении мирные переговоры вовсе еще не означают наступление мира. Все это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая "партия войны" сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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россия, киев, украина, в мире, мария захарова, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, В мире, Мария Захарова, Алексей Резников
18:23 20.01.2023 (обновлено: 18:31 20.01.2023)
 
В Киеве задает тон оголтелая "Партия войны", заявил МИД

МИД заявил, что в Киеве задает тон оголтелая "Партия войны", утратившая чувство реальности

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Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи, заявили в МИД РФ.
"Обратили внимание на ряд недавних высказываний украинских официальных лиц на тему переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента Украины Никифоров отметил, что Киев может "очень серьезно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией, если они будут базироваться на универсальных принципах международного права". Среди них он упомянул практически все пункты пресловутой "формулы мира" Зеленского, в которой содержатся требования привлечь к ответственности и наказать Россию", - заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, ее ответ СМИ публикует сайт МИД РФ.
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Она отметила, что "еще дальше в своих грезах" зашел глава минобороны Украины Алексей Резников, "самонадеянно заявивший, что "с удовольствием сядет за стол переговоров, где будут обсуждаться условия капитуляции России".
"Параллельно Зеленский, выступая 18 января по видеосвязи на форуме в Давосе, подтвердил невозможность переговоров с президентом России, мотивируя это своими сомнениями, в том числе относительно их повестки дня. В его смутном представлении мирные переговоры вовсе еще не означают наступление мира. Все это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая "партия войны" сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи", - подчеркнула Захарова.
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