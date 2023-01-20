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США уличили в подготовке к новой войне после Украины - РИА Новости, 20.01.2023
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США уличили в подготовке к новой войне после Украины
США уличили в подготовке к новой войне после Украины - РИА Новости, 20.01.2023
США уличили в подготовке к новой войне после Украины
США готовят союзников для "театра" военных действий против Китая, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с Россией, такое мнение высказал... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T01:20
2023-01-20T01:20
в мире
сергей лавров
сша
китай
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США готовят союзников для "театра" военных действий против Китая, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с Россией, такое мнение высказал обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.Автор оценил недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США о конфликте на Украине, признавшего, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая украинских военных и прорабатывая способы поддержки Киева. "Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах", — указывал высокопоставленный офицер.Как отмечает обозреватель, США отныне готовят "театр" войны с Китаем. При этом заявления Бирмана прозвучали через несколько дней после визита премьер-министра Японии в Вашингтон, в тот момент, когда Токио вместе с Берлином совершают идеологический поворот, отказываясь от пацифистской позиции, которой они придерживались после окончания Второй мировой войны.По его словам, эти радикальные перемены поощряются американцами, перспектива предстоящей конфронтации с Китаем заставляет Вашингтон ускорить укрепление и объединение своих союзов со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов.По этой причине, как считает Лассе, на прошлогодний саммит НАТО в Мадриде были приглашены Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. "Ускоренное присоединение" Европейского союза к НАТО стало заключительным актом в усилиях США по приведению союзников в соответствие с собственной стратегией безопасности, при этом недавнее совместное заявление ЕС-НАТО об укреплении партнерства и "прямо нацелено на Китай", резюмирует автор.В конце прошлого года Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров в начале декабря рассказал, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
https://ria.ru/20230116/politika-1844615163.html
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в мире, сергей лавров, сша, китай, россия, евросоюз, нато
В мире, Сергей Лавров, США, Китай, Россия, Евросоюз, НАТО
01:20 20.01.2023
 
США уличили в подготовке к новой войне после Украины

Обозреватель Boulevard Voltaire Лассе заявил о подготовке США к конфликту с Китаем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США готовят союзников для "театра" военных действий против Китая, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с Россией, такое мнение высказал обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.
Автор оценил недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США о конфликте на Украине, признавшего, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию, обучая украинских военных и прорабатывая способы поддержки Киева. "Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах", — указывал высокопоставленный офицер.
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Как отмечает обозреватель, США отныне готовят "театр" войны с Китаем. При этом заявления Бирмана прозвучали через несколько дней после визита премьер-министра Японии в Вашингтон, в тот момент, когда Токио вместе с Берлином совершают идеологический поворот, отказываясь от пацифистской позиции, которой они придерживались после окончания Второй мировой войны.
По его словам, эти радикальные перемены поощряются американцами, перспектива предстоящей конфронтации с Китаем заставляет Вашингтон ускорить укрепление и объединение своих союзов со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов.
По этой причине, как считает Лассе, на прошлогодний саммит НАТО в Мадриде были приглашены Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. "Ускоренное присоединение" Европейского союза к НАТО стало заключительным актом в усилиях США по приведению союзников в соответствие с собственной стратегией безопасности, при этом недавнее совместное заявление ЕС-НАТО об укреплении партнерства и "прямо нацелено на Китай", резюмирует автор.
В конце прошлого года Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров в начале декабря рассказал, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
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