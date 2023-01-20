https://ria.ru/20230120/vor-1846221924.html
В Москве полицейский подстрелил вора, обокравшего пункт выдачи Wildberries
В Москве полицейский подстрелил вора, обокравшего пункт выдачи Wildberries - РИА Новости, 20.01.2023
В Москве полицейский подстрелил вора, обокравшего пункт выдачи Wildberries
Полицейский ранил в плечо мужчину, подозреваемого в краже на юго-востоке Москвы и при задержании пытавшегося завладеть его оружием, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:40
2023-01-20T12:40
2023-01-20T12:40
происшествия
москва
wildberries
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Полицейский ранил в плечо мужчину, подозреваемого в краже на юго-востоке Москвы и при задержании пытавшегося завладеть его оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По словам собеседника агентства, в среду возле одного из домов на улице 8-я Текстильщиков сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в "хищении чужого имущества". Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органов, они, предположительно, обворовали пункт выдачи товаров Wildberries. "В ходе разбирательства один из подозреваемых оттолкнул оперативника и попытался скрыться. При задержании злоумышленника он оказал активное сопротивление и попытался завладеть табельным оружием правоохранителя. В связи с чем полицейский произвел выстрел, причинив нападавшему ранение правого плеча", - сказали в полиции. Он отметил, что пострадавшему оказали необходимую медпомощь, после чего госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230118/krazha-1845745682.html
https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, wildberries, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Москва, Wildberries, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
В Москве полицейский подстрелил вора, обокравшего пункт выдачи Wildberries
Полицейский ранил в плечо вора, обокравшего пункт выдачи Wildberries на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Полицейский ранил в плечо мужчину, подозреваемого в краже на юго-востоке Москвы и при задержании пытавшегося завладеть его оружием, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам собеседника агентства, в среду возле одного из домов на улице 8-я Текстильщиков сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в "хищении чужого имущества".
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органов, они, предположительно, обворовали пункт выдачи товаров Wildberries.
"В ходе разбирательства один из подозреваемых оттолкнул оперативника и попытался скрыться. При задержании злоумышленника он оказал активное сопротивление и попытался завладеть табельным оружием правоохранителя. В связи с чем полицейский произвел выстрел, причинив нападавшему ранение правого плеча", - сказали в полиции.
Он отметил, что пострадавшему оказали необходимую медпомощь, после чего госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.