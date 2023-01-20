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"Город без воды": подвиг неизвестного водовоза - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/voda-1846308424.html
"Город без воды": подвиг неизвестного водовоза
"Город без воды": подвиг неизвестного водовоза - РИА Новости, 20.01.2023
"Город без воды": подвиг неизвестного водовоза
157 дней город Певромайск жил без воды – Украина объявила мирному населению водную блокаду. Ровно в тот день, когда президент РФ подписал Указ о признании ЛНР... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:22
2023-01-20T16:25
специальная военная операция на украине
первомайск
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
лугансквода
общество
вода
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ПЕРВОМАЙСК, 20 янв — РИА Новости, Юлия Осипова. 157 дней город Певромайск жил без воды – Украина объявила мирному населению водную блокаду. Ровно в тот день, когда президент РФ подписал Указ о признании ЛНР (21.02.2022), а местные жители устроили по этому поводу большой городской праздник, украинская сторона перекрыла задвижку на западной фильтровальной станции.Труженики тыла"Первой жертвой украинских обстрелов в 2022 году стала женщина, которая с баклажками шла к водокачке набирать воду. Украина довела мирных жителей до того, что они должны были сновать по городу под обстрелами в поисках питьевой воды, а потом ВСУ этим воспользовались и начали планомерно их обстреливать", – рассказал РИА Новости глава администрации Первомайска Сергей Колягин, добавив, что именно тогда было принято решение централизованно доставлять воду мирным жителям.Обстрелы не прекращались, а водовозы подъезжали по конкретным адресам, выбирали более кучные районы, чтобы людям не так далеко было носить ведра. Воду раздавали до тех пор, пока машина полностью не осушалась или люди не переставали подходить. Потом опять закачивали, опять развозили, и так до вечера, "пока не подкашивались ноги водителей водовозов".Как рассказал начальник Первомайского участка Стахановского департамента ГУП ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Голодок, заправлялись водовозы в Первомайске, но со временем в резервуарах вода закончилась. Когда запас иссяк, начали ездить в соседний город Ирмино. Наполняемость одной машины – 5 кубов (5 тыс литров), другой - 8 кубов ( 8 тыс литров). В многоэтажные застройки старались отправлять восьмикубовую, а в частный сектор – пятикубовую – там людей меньше и дороги хуже, нужна более легкая и проходимая машина. Были такие семьи, которые брали по целому кубу воды ("один двор пятую часть машины забирал"), а были и такие, кому пяти ведер хватало. Водители водовозов людей не ограничивали – кому сколько надо, тот столько и брал.50-летний водитель автоцистерны Павел Душенко работал эти 157 дней без выходных: в 8 утра воду закачивал, а на базу возвращался под вечер. По его словам, люди всегда встречали с большой благодарностью, всегда желали здоровья. "Семья, конечно, переживала, но относилась с пониманием – вода всем нужна, я ведь и им воду развозил. У меня работа такая... Без воды люди не выживут", – добавляет он."У нас весь город – один большой труженик тыла - все организации и люди, начиная от коммунальных служб и заканчивая индивидуальными предпринимателями, перестроились на военные рельсы. Еще в феврале-марте город стал похож на огромный муравейник, состоящий из трех групп людей – военных, которым тоже надо пить и мыться, беженцев в ПВР и местных жителей. В этих условиях все три группы, да и каждого человека по отдельности, можно записать в герои", – отмечает мэр города.Он убежден, что "Первомайск – если не город-герой, то город воинской славы, уж точно, учитывая, что все 8 лет Первомайск стоял на передовой за русский мир". "История потом даст этому оценку", – добавляет он.
первомайск
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первомайск, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, лугансквода, общество, вода, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Украина, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Лугансквода, Общество, Вода, Спецоперация
16:22 20.01.2023 (обновлено: 16:25 20.01.2023)
 

"Город без воды": подвиг неизвестного водовоза

© РИА НовостиЛюди в Первомайске
Люди в Первомайске - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
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ПЕРВОМАЙСК, 20 янв — РИА Новости, Юлия Осипова. 157 дней город Певромайск жил без воды – Украина объявила мирному населению водную блокаду. Ровно в тот день, когда президент РФ подписал Указ о признании ЛНР (21.02.2022), а местные жители устроили по этому поводу большой городской праздник, украинская сторона перекрыла задвижку на западной фильтровальной станции.

Труженики тыла

"Первой жертвой украинских обстрелов в 2022 году стала женщина, которая с баклажками шла к водокачке набирать воду. Украина довела мирных жителей до того, что они должны были сновать по городу под обстрелами в поисках питьевой воды, а потом ВСУ этим воспользовались и начали планомерно их обстреливать", – рассказал РИА Новости глава администрации Первомайска Сергей Колягин, добавив, что именно тогда было принято решение централизованно доставлять воду мирным жителям.
© РИА НовостиСергей Колягин
Сергей Колягин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
Сергей Колягин
Обстрелы не прекращались, а водовозы подъезжали по конкретным адресам, выбирали более кучные районы, чтобы людям не так далеко было носить ведра. Воду раздавали до тех пор, пока машина полностью не осушалась или люди не переставали подходить. Потом опять закачивали, опять развозили, и так до вечера, "пока не подкашивались ноги водителей водовозов".
Как рассказал начальник Первомайского участка Стахановского департамента ГУП ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Голодок, заправлялись водовозы в Первомайске, но со временем в резервуарах вода закончилась. Когда запас иссяк, начали ездить в соседний город Ирмино.
© РИА НовостиДмитрий Голодок
Дмитрий Голодок - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
Дмитрий Голодок
Наполняемость одной машины – 5 кубов (5 тыс литров), другой - 8 кубов ( 8 тыс литров). В многоэтажные застройки старались отправлять восьмикубовую, а в частный сектор – пятикубовую – там людей меньше и дороги хуже, нужна более легкая и проходимая машина. Были такие семьи, которые брали по целому кубу воды ("один двор пятую часть машины забирал"), а были и такие, кому пяти ведер хватало. Водители водовозов людей не ограничивали – кому сколько надо, тот столько и брал.
50-летний водитель автоцистерны Павел Душенко работал эти 157 дней без выходных: в 8 утра воду закачивал, а на базу возвращался под вечер. По его словам, люди всегда встречали с большой благодарностью, всегда желали здоровья.
"Там, где мы воду набирали, были разрывы артиллерийских снарядов. А потом спускаешься со Стахановского моста, а вдоль всей дороги разрывы. Я иногда доезжал до школы и не знал куда прятаться. Однажды за дерево спрятался, в машине ведь тоже нереально сидеть, страшно до трясучки. Прилеты снарядов заканчивались, и снова за руль", – говорит водитель.
"Семья, конечно, переживала, но относилась с пониманием – вода всем нужна, я ведь и им воду развозил. У меня работа такая... Без воды люди не выживут", – добавляет он.
© РИА Новости157 дней Певромайск жил без воды
157 дней Певромайск жил без воды - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
157 дней Певромайск жил без воды
"У нас весь город – один большой труженик тыла - все организации и люди, начиная от коммунальных служб и заканчивая индивидуальными предпринимателями, перестроились на военные рельсы. Еще в феврале-марте город стал похож на огромный муравейник, состоящий из трех групп людей – военных, которым тоже надо пить и мыться, беженцев в ПВР и местных жителей. В этих условиях все три группы, да и каждого человека по отдельности, можно записать в герои", – отмечает мэр города.
Он убежден, что "Первомайск – если не город-герой, то город воинской славы, уж точно, учитывая, что все 8 лет Первомайск стоял на передовой за русский мир". "История потом даст этому оценку", – добавляет он.
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскводаОбществоВодаСпецоперация
 
 
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