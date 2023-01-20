https://ria.ru/20230120/veypy-1846310399.html

В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям

В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям - РИА Новости, 20.01.2023

В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям

Проект "Трезвая Россия" запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:25

2023-01-20T16:25

2023-01-20T16:25

общество

здоровье - общество

султан хамзаев

артем метелев (депутат)

петр толстой

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проект "Трезвая Россия" запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также на наличие контрафакта среди такой продукции, рассказал РИА Новости депутат Госдумы и лидер проекта Султан Хамзаев. "Со вчерашнего дня запустили по всей стране мониторинг на выявление фактов продажи вейпов, электронных сигарет и всех "нагревателей" детям. Мы принципиально убеждены и знаем, что такая практика есть, и для обосновательной базы запустили мониторинг в ходе общественного контроля, в ходе рейдов", - рассказал Хамзаев. При этом депутат уточнил, что такие рейды при помощи волонтеров проекта и заинтересованных граждан уже прошли вчера, а также сегодня, а "участники рейдов скидывают колоссальное количество фото-видео подтверждений того, что детям беспрепятственно вся эта продукция продается". Второй задачей мониторинга станет оценка доли контрафакта среди вейпов и электронных сигарет, добавил он. В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения. Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом. Глава профильной группы Петр Толстой в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме. Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.

https://ria.ru/20230119/veyp-1846056964.html

https://ria.ru/20230119/veyp-1845942388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, султан хамзаев, артем метелев (депутат), петр толстой, россия