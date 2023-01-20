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В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям - РИА Новости, 20.01.2023
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В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям
В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям - РИА Новости, 20.01.2023
В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям
Проект "Трезвая Россия" запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:25
2023-01-20T16:25
общество
здоровье - общество
султан хамзаев
артем метелев (депутат)
петр толстой
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проект "Трезвая Россия" запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также на наличие контрафакта среди такой продукции, рассказал РИА Новости депутат Госдумы и лидер проекта Султан Хамзаев. "Со вчерашнего дня запустили по всей стране мониторинг на выявление фактов продажи вейпов, электронных сигарет и всех "нагревателей" детям. Мы принципиально убеждены и знаем, что такая практика есть, и для обосновательной базы запустили мониторинг в ходе общественного контроля, в ходе рейдов", - рассказал Хамзаев. При этом депутат уточнил, что такие рейды при помощи волонтеров проекта и заинтересованных граждан уже прошли вчера, а также сегодня, а "участники рейдов скидывают колоссальное количество фото-видео подтверждений того, что детям беспрепятственно вся эта продукция продается". Второй задачей мониторинга станет оценка доли контрафакта среди вейпов и электронных сигарет, добавил он. В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения. Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом. Глава профильной группы Петр Толстой в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме. Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.
https://ria.ru/20230119/veyp-1846056964.html
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общество, здоровье - общество, султан хамзаев, артем метелев (депутат), петр толстой, россия
Общество, Здоровье - Общество, Султан Хамзаев, Артем Метелев (депутат), Петр Толстой, Россия
16:25 20.01.2023
 
В России пройдут рейды для выявления случаев продаж вейпов детям

Проект "Трезвая Россия" запустил мониторинг по выявлению случаев продаж вейпов детям

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проект "Трезвая Россия" запустил мониторинг, в ходе которого по стране пройдут рейды на предмет продажи вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, а также на наличие контрафакта среди такой продукции, рассказал РИА Новости депутат Госдумы и лидер проекта Султан Хамзаев.
"Со вчерашнего дня запустили по всей стране мониторинг на выявление фактов продажи вейпов, электронных сигарет и всех "нагревателей" детям. Мы принципиально убеждены и знаем, что такая практика есть, и для обосновательной базы запустили мониторинг в ходе общественного контроля, в ходе рейдов", - рассказал Хамзаев.
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При этом депутат уточнил, что такие рейды при помощи волонтеров проекта и заинтересованных граждан уже прошли вчера, а также сегодня, а "участники рейдов скидывают колоссальное количество фото-видео подтверждений того, что детям беспрепятственно вся эта продукция продается".
Второй задачей мониторинга станет оценка доли контрафакта среди вейпов и электронных сигарет, добавил он.
В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.
Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом.
Глава профильной группы Петр Толстой в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме.
Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСултан ХамзаевАртем Метелев (депутат)Петр ТолстойРоссия
 
 
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